Kritike vladni napovedi o košarici izdelkov: 'Ljudje že sami primerjajo cene v trgovini'

Seznama izdelkov, ki jim bo vlada nadzirala cene, še ne razkrivajo. Neuradno naj bi šlo za osnovna živila kot so denimo mleko, meso, olje in moka. "Lahko potrdim, da smo se pogovarjali o košarici, da smo uskladili blagovne skupine, nismo pa še uskladili izdelkov, potrebno se je uskladiti tudi o načinu spremljanja, ali bo to statistični urad RS ali pa bo to kakšen drugačen način," pojasnjuje predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. Dodaja, da gre za korak, ki inflacije ne bo zajezil.

'Ljudje že zdaj intenzivno primerjajo cene v trgovini'

Da gospodinjstev s tem ne bodo razbremenili, poudarja tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar. "Vprašanje, ali bo s tem dosežen kakršen koli viden makroekonomski učinek, Slovenci smo namreč svetovni fenomen po tem trgovinskem turizmu, zelo intenzivno ljudje že zdaj primerjajo cene, da bi zaradi tega bilo kakršno koli spremenjeno vedenje trgovcev, močno, močno dvomim," je skeptičen Kuhar.

Ukrepi bi zato morali bolj usmerjeni v socialno šibke. Na trgovinski zbornici predlagajo, da se za osnovna živila zniža davek na dodano vrednost. "Mi, kot trgovinska zbornica, kot so to storile druge države po svetu, zagovarjamo neke socialne transfere do šibkejših prebivalcev, da bi na tak način blažili draginjo, ki je povzročena izven Slovenije," dodaja Lahova.

Opozarja še, da je dobičkonosnost trgovine bistveno nižja od donosnosti živilsko predelovalne industrije.