Krivdna razrešitev DVK? Janša pravi, da niti 'kazenska ovadba ni izključena'

V največji vladni stranki SDS so po nedeljskem glasovanju, zlasti ob dogajanju na volišču omnia v Ljubljani, v več izjavah in zapisih na družbenih omrežjih omenjali tudi domnevne nepravilnosti. Poslanec SDS Aleš Hojs je danes denimo navedel, da naj bi bilo več tistih, ki so glasovali, kot je bilo sploh vpisanih v volilni imenik. Tako je ocenil, da bi bilo treba "stvari ponovno pogledati". Vprašal se je, ali se je zgodilo oz. ali obstaja možnost, da je nekdo glasoval dvakrat, torej tako na domačem volišču kot na volišču omnia.

Prav tako je predstavnike SDS zmotilo dejstvo, da se je izid referenduma o ukinitvi rtv-prispevka od 00.50, ko so izide na spletni strani DVK nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve ob 6.20 spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve.

Tudi nekateri komentatorji, denimo na Planet TV, so tako preračunavali, ali je sploh možno, da bi ponoči dodali še toliko nepreštetih glasovnic in zakaj je DVK sploh prenehala vnašati podatke še pred koncem. Te pomisleke je z zapisom na omrežju X pospremil tudi premier Janša, ki je dejal, da tokratni referendumski izid o rtv-prispevku "končno odpira oči tudi mnogim, ki so nas doslej obtoževali teorije zarot".