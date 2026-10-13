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Slovenija

Krivdna razrešitev DVK? Janša pravi, da niti 'kazenska ovadba ni izključena'

Ljubljana, 13. 10. 2026 19.24 pred 57 minutami 2 min branja 167

Avtor:
STA N.Š.
Štab koalicijskih strank

Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša pa je šel na omrežju X še dlje, napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe "in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije, pa kaka kazenska ovadba ni izključena".

V največji vladni stranki SDS so po nedeljskem glasovanju, zlasti ob dogajanju na volišču omnia v Ljubljani, v več izjavah in zapisih na družbenih omrežjih omenjali tudi domnevne nepravilnosti. Poslanec SDS Aleš Hojs je danes denimo navedel, da naj bi bilo več tistih, ki so glasovali, kot je bilo sploh vpisanih v volilni imenik. Tako je ocenil, da bi bilo treba "stvari ponovno pogledati". Vprašal se je, ali se je zgodilo oz. ali obstaja možnost, da je nekdo glasoval dvakrat, torej tako na domačem volišču kot na volišču omnia.

Prav tako je predstavnike SDS zmotilo dejstvo, da se je izid referenduma o ukinitvi rtv-prispevka od 00.50, ko so izide na spletni strani DVK nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve ob 6.20 spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve.

Tudi nekateri komentatorji, denimo na Planet TV, so tako preračunavali, ali je sploh možno, da bi ponoči dodali še toliko nepreštetih glasovnic in zakaj je DVK sploh prenehala vnašati podatke še pred koncem. Te pomisleke je z zapisom na omrežju X pospremil tudi premier Janša, ki je dejal, da tokratni referendumski izid o rtv-prispevku "končno odpira oči tudi mnogim, ki so nas doslej obtoževali teorije zarot".

Glasovanje referendum
Glasovanje referendum
FOTO: Bobo

"V roku 14 dni bodo v DZ zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev DVK, pa kaka kazenska ovadba ni izključena," je dodal. Za kakšne točno spremembe naj bi šlo in česa obtožuje DVK, v njegovem kabinetu danes niso pojasnili.

Na DVK njegovega zapisa ne želijo komentirati. Opozorili so le, da izidi še niso ne dokončni ne uradni. Doslej pa niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo organov DVK. Ponovili so tudi, da so volilne komisije tudi po 00.50 štele in vnašale podatke, le javna spletna stran se je osvežila vnovič šele zjutraj.

Delo Državne volilne komisije sicer opredeljuje zakon o volitvah v DZ. Imenuje jo državni zbor, sestavljajo pa jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika državne volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča. Funkcija v volilnem organu je častna. DVK za petletni mandat imenuje tudi direktorja službe DVK, ki pa je poklicna funkcija.

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KOMENTARJI167

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DK48
13. 10. 2026 20.25
Moram rečt,da je tudi meni malo sumljivo dogajanje na voliščih.Pa nisem podpornik nobenega gibanja in politika.
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+1
1 0
JackRussell
13. 10. 2026 20.24
Ko sem bil jaz na volišču so vsakemu preverili osebno izkaznico in dokler se nisem podpisal v imenik nisem dobil listkov. Ne vem kje so nekateri videli napake. Kdor se utaplja se oprime vsake vejice na vodi.
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+1
1 0
Od sence do demence
13. 10. 2026 20.24
Levičarji so spet ukradili volitve. Omnio je treba razveljavit! Pa predčasne glasovnice se štejejo ob 2 jutraj. Lari fari vse skupaj. Tudi desnim zamerim da se ne podvizajo malo. Romov še niso rešili. In ta zakon za razvij slovenije bodo spet dali na referdum ki odloča o davkih. Bojo se spet šli po isti poti da se bo igzguljofalo vse skupaj
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-1
1 2
Alan Ford SDS Butale
13. 10. 2026 20.23
Janšizem je zlo za Slovenijo. Orban je pogorel in spokal. Janez bo tudi... slej ko prej. Ta zaničevalna politika razdvajanja nima dolgoročno prihodnosti. Ko bo EMŠO zaključil življ. pot bo pa kolaps SDS... enako ko se je poslovil maršal in je juga razpadla.
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+1
4 3
pinč pančev
13. 10. 2026 20.24
Kdo razdvaja 🤣🤣🤣🤣🤣.dvolicnik hinavski
Odgovori
0 0
Andrej 007
13. 10. 2026 20.23
Očitno je bil Vučič "dober" mentor goljufu ki ga je nasledil...
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+0
1 1
MeaParvitas
13. 10. 2026 20.22
Ni več upanja, povozil ga je tank....so peli Pankrti.
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 20.22
Mogoče plač ne bodo dobili tokrat na DVK ?
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1935308
13. 10. 2026 20.21
In JJ bo toliko časa menjal DVK, da bodo končno ponaredili rezultate volitev in za zmagovalca proglasili JJ. Orban je za JJ ovca. JJ bo uvedel diktaturo ene stranke, podprle ga bodo pa vse cerkvene miši.
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+1
4 3
Teleport
13. 10. 2026 20.24
Dvk je menjal Golob pa vidiš da niso sposobni do 7 zapret. Pustimo Domžale izredni primer
Odgovori
0 0
SLOVENSKI CHATGPT
13. 10. 2026 20.25
Kot je rekel Marcel - premalo jih je. Samo na volitve je treba pa jih ni nikjer…
Odgovori
0 0
Aristofan
13. 10. 2026 20.21
Najprej razglasiš kaos, potem razglasiš nesposobnost institucij, nato napoveš izredne ukrepe, in za konec dodaš še pravni in pravi ogenj — vse to, preden sploh kdo vloži uradni ugovor in na koncu požgeš še Reichstag. Pa "molim lepo, kde sam već video ovaj film, koji se zove "Deja Vu."
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+3
3 0
Infiltrator
13. 10. 2026 20.21
Zato pa še bolj strmeti k temu da se ukine prisilni RTV prispevek in naj naredijo ,da ga zakodirajo ,to je sila enostavno ....
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-3
2 5
Nehajte ze enkrat
13. 10. 2026 20.20
mene zanima od kod toliko glasov proti ukinitvi RTV prispevka tukaj nekaj je hudo narobe
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-4
5 9
Holy50
13. 10. 2026 20.20
To ni kozmični dež, to so strici iz ozadja.
Odgovori
+0
4 4
Vzorčen primer
13. 10. 2026 20.19
Bo potrebno še malo po kakšni drugi organizaciji uredit zadeve. Kjer eni inšpektorji mislijo da so nedotakljivi.
Odgovori
-2
1 3
štajerc65
13. 10. 2026 20.17
Razpada resnica, razpadajo demokrati Janez pa se vedno igra v orkestru kot na Titaniku. 6.12. Bo pa hitro prišel.
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+14
17 3
Mirk
13. 10. 2026 20.17
Upam, da se druzba zgane, ker se nevarno tudi pri nas krepi skrajna desnica, ki postaja vse bolj agresivna. Vse skupaj me mocno spominja na desetletno indoktrinizacijo ukrajincev s cascenjem Bandere in nacisticne ideologije. Vsi pa vemo, kam je vse to pripeljalo in kaj se sedaj z Ukrajino dogaja.
Odgovori
+12
16 4
Bolfenk2
13. 10. 2026 20.19
Ne mešaj moderne slovenske desnice z ukrainskimi nacisti. To sta dva ločena svetova.
Odgovori
-4
2 6
DRmed
13. 10. 2026 20.22
vprašaj se zakaj imajo ljudje počasi dovolj skrajnih levičarjev
Odgovori
0 0
ImamLastnoMnenje
13. 10. 2026 20.17
Njegova glavna frustracija je, da bodo sedaj morali ustanoviti preiskovalko o Black Cube, s katero se bo pokazalo, da je narodni izdajalec, ki prodaja državo interesom židov! verjetno bo padla tudi kakšna ovadba!
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+11
13 2
Slovenecsem
13. 10. 2026 20.17
Levičarji goljufajo, DVK je treba spucat.
Odgovori
-11
4 15
Alan Ford SDS Butale
13. 10. 2026 20.25
@Slovenecsem = če bi bili rezultati 4 x ZA, potem pa ne bi bilo goljufanja... in bi ploskali ane... joooj kok ste plehki....
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0 0
abigail
13. 10. 2026 20.17
Oh, dajte no že enkrat mir Janša - upoštevajte vendar, da ste prišel na oblast s pomočjo manipulacij in goljufij in vas večina državljanov ne bi v resnici nikoli izvolila, niti ne podpiramo vaših teženj. Seveda pa je normalno od ljudi, ki so hinavski goljufi, da teh istih nagnjenj vedno sumijo vse okoli sebe.
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+7
10 3
Teleport
13. 10. 2026 20.16
Dokler je bil Vučko je vse funkcioniralo. Teli Golobovi podaknjeci so pac nesposobni
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-7
3 10
Frotirka
13. 10. 2026 20.16
spet isto; najboljše da kar natisnejo pravilno označene glasovnice; enostavno ga ne moreš več poslušat; ne njega in ne njegovih oporod z 🐑;
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+11
14 3
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