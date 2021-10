Krivec: Meso se bo kmalu občutno podražilo

Cena svinjskega mesa je trenutno stabilna, a se bo konec leta ali v začetku prihodnjega leta tudi to meso občutno podražilo, pravi direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec , saj so cene koruze in soje za prehrano prašičev precej narasle.

Glede podražitve piščančjega mesa je Krivec pojasnil, da se bo tudi to meso kmalu podražilo za okoli 10 odstotkov, saj se draži repromaterial oz. koruza, žitarice in soja. Dejal je tudi, da pogajanja o dvigu cen s trgovci še potekajo, pričakuje pa, da bodo tudi trgovci prevzeli del stroškov, da podražitve ne bodo še večje.

Spomnimo, da se je vse začelo z energenti, saj so se njihove cene na svetovnih borzah občutno zvišale, kar bomo občutili tudi potrošniki. Poleg elektrike, plina in nafte se že nekaj časa dražijo tudi nepremičnine, kot kaže, pa bo kmalu dražja tudi hrana. "Običajno se takrat, ko se začnejo dražiti energenti, draži tudi vse ostalo," pravi ekonomist Bogomir Kovač, ki tudi pojasnjuje, da so danes izpolnjeni vsi pogoji, da se po desetletjih deflacije ali nizkih cen vrnemo v obdobje inflacije, kar pa je tisto, kar zmanjšuje dohodke in kupno moč prebivalstva.

"Običajno se to začne pri energetiki, nadaljuje pa pri prehrani. Imamo dva vzvoda, na eni strani prehod v ogljično nevtralno družbo, na drugi strani pa podnebne spremembe, ki dražijo celotno prehrambeno verigo. To so zelo neugodne razmere, v katerih je težko ohranjati stabilnost, ki smo jo imeli na področju cen v preteklosti," je povedal.