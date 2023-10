Krivec: Na mizi so dejstva. Sajovic: Ne, nasprotujoče si govorice

"Ta način, da skrajšamo muke, se je pri Danijelu Bešiču Loredanu pokazal kot učinkovit. Glede na to, da se zadeva vleče že 10 dni, kjer so neka dejstva na mizi, in glede na sprenevedanje Komisije za preprečevanje korupcije, ki je napovedala, da bo potrebovala približno pol leta, da bo nekaj ugotovila, smo se odločili, da zaradi teže teh očitkov vložimo interpelacijo in pomagamo vladi, da se hitreje odloči o zamenjavi," je dejal poslanec stranke SDS Danijel Krivec.

"Prav zagotovo ne," vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda odgovarja, da se zaradi interpelacije ne bodo hitreje odločili. Interpelacijo pa Borut Sajovic vidi kot lepo priložnost, da se očitki razčistijo in se nato na podlagi dejstev "pošteno, iskreno in prav odloči".

Krivec se boji, da se bo vlada odločila, da ministrici ponudi nek časten izstop, kot so ga ministru Bešič Loredanu. "Očitki so preveliki, dejstva so pač na mizi," je prepričan. Treba je začeti delati, se ukvarjati tako z zdravstvom kot z odpravljanjem posledic poplav, ne pa z "nekimi navideznimi obrambami neke ministrice", poudarja.

Sajovic pa nasprotno trdi, da dejstev ni na mizi. "Na mizi so številne - med seboj tudi nasprotujoče si - govorice," pravi. Pojasnjuje, da so v poslanski skupini pregledali potovanje v New York: "Pot je bila v dobro Slovenije, službena, nujna. Na pot je šla ministrica z eno sodelavko in tudi pri nakupu vozovnic se je pokazalo, da so službe pomotoma rezervirale dve karte, plačale seveda, tako kot je prav, eno samo. Tako da bo strošek letalske poti bistveno nižji, kot je bilo objavljeno v medijih, in to dokazano in prikazano z dokumenti," zatrjuje.

Glede druge zgodbe, razpisa, pa pravi, da se strinjajo, da razpis mora biti v maksimalno javno korist: "Vsi smo pogledovali proti mnenju KPK-ja. Ministrica je 22. septembra, pred izbruhom afere, KPK že sama prosila za mnenje glede določenih pogledov na razpis," je dejal.

Krivec je napovedal, da bodo interpelacijo vložili ta teden ali na začetku prihodnjega, a vseeno meni, da je "na mizi toliko dejstev, da bo verjetno predsednik vlade potegnil zadnjo potezo".

V soočenju, ki si ga lahko ogledate v priloženem videoposnetku, sta Krivec in Sajovic spregovorila tudi o napovedanih odhodih kmetijske ministrice Irene Šinko in okoljskega ministra Urša Brežana, pa tudi o razdeljevanju sredstev za pomoč po poplavah.