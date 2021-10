Krivec: Volitve bodo maja drugo leto, nič prej

Vlada je na dopisni seji naložila Policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in v Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih krajih ali javnih mestih. Generalni direktor policije bo torej določil, katere ulice in trge bodo zaprli in kje popolnoma prepovedali gibanje in proteste v določenih delih mesta in države.

Ukrep bo v veljavi v torek in v sredo, ko bo potekal Vrh EU–Zahodni Balkan. Za jutri pa je Zoran Stevanović znova napovedal proteste. In – ne po svoji zaslugi – dvignil veliko prahu, ko ga je sprejel predsednik republike Borut Pahor . Ta pravi, da je za dialog s protestniki, zato je Stevanovića tudi povabil v predsedniško palačo.

Krivec mu je odvrnil, da bodo volitve kmalu. " Naslednje leto spomladi. Govoriti o predčasnih volitvah v tem trenutku je milo rečeno nepotrebno, vemo, da predsedujemo do konca leta." Opozoril pa je, da so se protesti začeli, še preden se je ta vlada sploh sestavila.

Han pa je opozoril, da je stanje v naši državi zelo resno, edina rešitev pa so predčasne volitve. " Jaz osebno Stevanovića ne bi sprejel, čeprav razumem žalostne, jezne in razočarane protestnike, ki že več mesecev zahtevajo, da vlada odstopi. Jasno je, da je vladi ušel spopad s covidom in bi bilo potrebno, da bi se predsednik države ta trenutek začel ukvarjati s predčasnimi volitvami."

Krivec je povedal, da se mu Pahorjevo vabilo Stevanoviću ne zdi primerno. " Gre za neko zaušnico vsem državljanom, ki spoštujejo zakonodajo in se temu podrejajo, na drugi strani pa imamo nekoga, ki napoveduje nasilne proteste, grozi medicinskemu osebju in zdravnikom, da bodo kaznovani, če bodo cepili ljudi. In mislim, da je sporočilo, ki je bilo dano s tem sprejemom, povsem napačno."

O tem, ali je prav, da je predsednik države sprejel prvega proticeplica v državi in o uredbi vlade glede omejitve gibanja, sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila prva moža poslanskih skupin največje vladne stranke SDS Danijel Krivec in opozicijske SD Matjaž Han.

'Vlada je naredila vrsto napak'

Han je še enkrat povedal, da razume ljudi, a hkrati poudaril, da obsoja vandalizem in razgrajaštvo. Vlada je po njegovih besedah naredila vrsto napak, slabo komunicirala in sprejemala slabe odločitve, posledica tega pa so razočarani ljudje. "Sprejela je 2700 odlokov. Če bi imela zadostno večino v DZ, bi lahko nekatere zadeve sprejemala z zakoni. Čas je, da gremo na predčasne volitve!" Opozoril je, da so pred nami izredno težki časi. "Lahko je zakuriti ogenj, kdo ga bo gasil, pa ne vemo."

Krivec je na tem mestu dejal, da že vse od začetka protestov opozarjajo, da se bodo protesti, "ki jih v opoziciji tolerirajo", izrodili. A sam meni, da s predčasnimi volitvami ničesar ne pridobimo. Vlada se po njegovem mnenju uspešno spopada tako s covidom kot z gospodarsko krizo.

Zakaj je bilo treba aktivirati 9. člen?

Na vprašanje, kako komentira aktivacijo 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, je Han odgovoril, da se moramo vprašati, zakaj je vlada to sploh sprejela. "Zaskrbljeni so zaradi protestnikov. Prav je, da pride 44 delegacij v Slovenijo in da država to dobro izpelje. A tu so bili že Bush, Putin in drugi veliki državniki, pa tega ni bilo nikdar treba sprejeti, ker smo znali normalno komunicirati, ker je bila javnost pomirjena. Zdaj je prišlo pa do eskalacije, pa ne zaradi opozicije, ampak zaradi slabih odločitev vlade – nekateri njeni predstavniki žalijo policiste, drugi s tviti delajo zgodbo, ki samo podžiga ljudi ... Moramo se distancirati od tega in iti na predčasne volitve," je znova pozval.

Krivec je opozoril, da je treba poskrbeti tako za varnost obiskovalcev, kot tudi za varnost državljanov, ki "v kolonah čakajo, ko jim protestniki razbijajo po oknih avtomobilov". "Politika se dela v parlamentu, ne na ulici."

'Volitve bodo drugo leto maja'

Glede ukrepov, ki jih protestniki zavračajo, je pojasnil, da je vsa Evropa, tudi naše sosednje države, uvajala še bolj rigorozne ukrepe in so s tem rešile korona krizo, "pri nas pa govorimo, da korona krize ni in covida ni, tem ljudem, ki to govorijo, pa dajemo neko legitimiteto".

Han mu je odvrnil, da druge vlade ne sprejemajo takšnih nesmiselnih odločitev, na primer, da je treba pri delu od doma imeti pogoj PCT in da je "ta danes takšen, jutri pa že drugačen". "Druge vlade drugače komunicirajo z javnostjo, zato imajo tudi višjo precepljenost. Nekje smo naredili napako in resna politika mora sprejeti to odgovornost – ljudi je treba pomiriti s tem, da jim rečemo: vi boste odločali, kakšno vlado želite."

"Saj bodo, drugo leto maja meseca, nič prej. Do takrat pa je treba spoštovati ukrepe, ki so koristni za ljudi, jim omogočajo zdravo življenje in preživetje do volitev," je zaključil Krivec.