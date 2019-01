'Krivec' za obilno sneženje na južni strani Alp

Dolgotrajno in obilno sneženje pri nas je običajno povezano s serijo manjših ciklonov, ki najpogosteje nastanejo na severozahodu Italije v okolici mesta Genova in se nato pomikajo proti jugovzhodu. Na poti se približajo Sloveniji, če je temperatura primerna in vlage dovolj, smo lahko priča večdnevnemu sneženju.

Prva polovica meteorološke zime je bila večinoma suha in vremensko precej dolgočasna, takoj po 15. januarju se je vremenski vzorec povsem spremenil in kot vse bolj kaže, bo druga polovica meteorološke zime vremensko bolj razgibana. Na vreme pri nas v teh dneh vplivajo manjši cikloni, ki potujejo od SZ Italije proti Balkanu. Ker se Slovenija nahaja na robu njihovega vpliva, količina padavin ni velika, a to se utegne že naslednji teden spremeniti.

Hladen zrak s severa doseže Alpe, na zavetrni strani nastane ciklon. FOTO: POP TV

Kako zavetrni ciklon nastane? Vremenska motnja s polarnim zrakom, ki se Sloveniji največkrat bliža s severozahoda, naleti na visoke Alpe, ki za zračno maso predstavljajo oviro. Gorovje zaustavi napredovanje zraka proti jugu v nižjih plasteh atmosfere, zato zračni tlak na zavetrni strani Alp močno pade. To zračno luknjo zapolni toplejši in bolj vlažen zrak z morja, hkrati pa del polarnega zraka od zahoda Alpe zaobide in na južni strani Alp se topla in hladna zračna masa srečata. Zrak pri tleh se začne dvigati in vrteti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar pomeni, da imamo nov ciklon. Ves proces se velikokrat zgodi v bližini mesta Genova, zato tem ciklonom rečemo tudi genovski cikloni.

Cikloni potujejo iz Genovskega zaliva proti Balkanu FOTO: POP TV

Poti genovskih ciklonov Okoli dve tretjini tako nastalih ciklonov zamre že prvi dan. Le slaba petina je takšnih, ki živijo več kot dva dni in lahko pomembneje vplivajo na vreme v severnem delu Sredozemlja. Genovski cikloni se najpogosteje pomikajo čez Italijo proti Balkanu in se bolj ali manj približajo Sloveniji. Nato se usmerijo bolj proti jugu in pot nadaljujejo vzdolž vzhodne Jadranske obale. Na eni strani za njih oviro predstavljajo Apenini, na drugi strani Dinarsko gorovje, najbolj vztrajni dosežejo tudi Grčijo in se nato usmerijo nazaj na celino proti severovzhodu.

Najdebelejšo snežno odejo smo imeli ob koncu meseca. FOTO: POP TV