Krivic: Jakliča je zaneslo daleč stran od realnega bistva spornega vprašanja

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic se je odzval na spor med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom. Med drugim je pozval, da "pustimo zdaj ustavnim sodnikom in njihovemu predsedniku, da naredijo vse, kar morejo in tudi morajo, da zagotovijo nadaljnje normalno delo temu za vse nas tako pomembnemu organu".

Nekdanji ustavni sodnik Krivic je v odzivu med drugim zapisal, da ceni in podpira umirjeno in prepričljivo nastopanje predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza v tej zadevi. Glede ravnanja Jakliča je navedel, da je doslej javno podprl že mnoga njegova ločena mnenja in kritike,"tokrat pa ga je, mislim, že pri kritiki same večinske odločbe zaneslo daleč stran od realnega bistva spornega vprašanja". "Njegov očitek kolegom, da so pri tem odločali nepošteno in celo 'intelektualno podhranjeno', je zame tudi po vsebini povsem neutemeljen, po tonu pa za strpne odnose v tako pomembnem organu zelo škodljiv in nesprejemljiv," je zapisal Krivic.

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic se je odzval na spor med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom. FOTO: Bobo

Do še ostrejših očitkov Accettu se kot nepoznavalec vseh dejstev sicer še ne more dokončno opredeliti, se je pa vprašal,"kako naj bi bil sodnik Accetto pri sojenju v obeh spornih zadevah pristranski (v korist Cerarjeve vlade), če je pa obakrat glasoval proti stališčem te vlade?" Krivic sicer obžaluje, da je ostri spor med sodnikoma potisnil v ozadje zanimanja same odločbe, ob katerih je do tega spora prišlo. Obenem pa je poudaril, da so tudi ustavni sodniki, taki in drugačni, samo ljudje - "toda imamo samo eno ustavno sodišče in skušajmo prispevati tudi mi, zunanji opazovalci, da bi lahko delovalo čim bolje".

Ustavni sodnik Matej Accetto. FOTO: Bobo