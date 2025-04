Krivijo nedolžne? Prestrašena mati: Mojega otroka ni bilo tam. Linčajo nas

OGLAS

"Na tem seznamu so otroci, ki niso bili zraven. Linčajo nas," nam je s hlipajočim glasom zaupala prestrašena mati otroka, ki se boji za varnost svoje družine, potem ko se je njen otrok znašel na seznamu imen mladoletnikov, objavljenem na spletu. V njem navedene osnovnošolce več ljudi obtožuje udeležbe v nedavnem nasilnem incidentu na Ptuju. Zaskrbljena mati se nam je oglasila po tem, ko smo v nedeljo poročali o posnetkih nasilja na ptujskih ulicah, v katerem se skupina mladoletnikov spravi na sovrstnika.

Na spletu zaokrožil seznam otrok

Na družbenih omrežjih je zaokrožil seznam osmih mladoletnih oseb, ki naj bi sodelovale pri pretepu. Uporabniki omrežja Facebook ga množično delijo in pozivajo k obračunu s tremi dekleti in petimi dečki ter njihovimi družinami. Po besedah mame otroka, ki je pristal na seznamu, se po spletu širijo tudi fotografije družin otrok in naslovi njihovih prebivališč. "Ta medijski linč nikomur ne koristi, niti žrtvi ne," je strnila strokovnjakinja za področje medvrstniškega nasilja z Oddelka za psihologijo Univerze v Mariboru Katja Košir.

"Ko smo se v nedeljo vrnili iz tujine, sem videla te posnetke. Takrat, v isti noči, se je pojavil ta seznam, kjer je bila tudi moj otrok. Med posnetkom v podhodu smo bili v tujini, drugi posnetek se je zgodil med šolskim plesom," nam je še zaupala mama. Več uporabnikov Facebooka s komentarji pod seznamom poziva k nasilnemu obračunu z mladoletnimi osebami, nekateri pa se sprašujejo o verodostojnosti seznama. Ob širjenju grozilnih sporočil in nasilja na spletu je Koširjeva pojasnila, da smo za take situacije "soodgovorni vsi. Na agresiven način so se očitno maščevali, in zdaj mi počnemo isto. Jaz mislim, da ko si star 13 let, je ta argumentacija, da še ne znaš drugače, upravičena, ko si pa odrasel, pa na to logiko ni mogoče pristajati."

'Glavna akterka, ki se je pretepala, in vodja družbe nista na seznamu'

Posnetek, o katerem smo poročali v nedeljo, naj bi se po besedah mame v skrbeh zgodil v času plesnega dogodka ptujskih osnovnih šol, ki naj bi potekal 28. februarja med 17. in 21. uro zvečer v okolici prizorišča dogodka. "Na prvem posnetku ga sploh ni bilo, ker smo bili v tujini, na drugem posnetku ga ni bilo, ker je bil notri. Štiri osebe so mi potrdile, da je bil na plesu, medtem ko se je to dogajalo," je dejala o krivičnih obtožbah svojega otroka in dodala, da "glavna akterka, ki se je pretepala, in vodja družbe nista na seznamu." Posnetkov zaradi eksplicitne vsebine ne bomo objavljali.

Spomnimo, v skupini nasilnežev, ki je imela vodjo, je bilo tudi dekle, ki je določilo, kdo je "krivec". Vodja mu ukaže, naj poklekne, in napove pretep. "Jaz sem prvi." Takoj za njim se oglasi dekle: "Jaz sem druga!" Nato ga eden za drugim udarjajo v obraz. Večkrat pade na tla, a ga nasilnež vsakič pozove, naj se pobere, medtem pa so nekateri dogajanje snemali s telefoni. Kljub prošnjam, naj udarci ne bodo premočni, fant na koncu dobi celo brco. Vodja skupine je od njega zahteval opravičilo, češ da je žalil eno od deklet.

Posnetek se je končal s pozivi, da je bilo dovolj in naj prenehajo, ker "nas gledajo".

Pretep v podhodu: star posnetek, ista nasilnica?

Po besedah zaskrbljene mame je posnetek v podhodu, o katerem smo poročali v ponedeljek, nastal pred nekaj meseci, dejala pa je, da je dekle, ki na posnetku zadaja udarce, prisotno na obeh posnetkih. O njenem nasilnem vedenju poročajo že več mesecev, medtem pa jo skrbi, da sta na seznamu le dve osebi, ki ju prepozna tudi na posnetku, "štirih otrok, ki so na seznamu, na posnetku ni vidnih." Po njenih besedah seznam z imeni obtoženih otrok delijo tudi starši nekaterih vpletenih, po neuradnih informacijah oddaje 24UR naj bi bil oče najbolj nasilnega otroka na posnetku o napadu celo obveščen, a se mu ni zdelo primerno, da bi kakor koli ukrepal.

Kaj pravijo policisti?

"Mi smo bili z eno mamo, katere otrok je tudi pristal na seznamu, na policiji takoj, ko je prišel seznam ven. Rekli so, da tega seznama nimajo, da imajo drug seznam in da zadevo preiskujejo," nam je še zaupala sogovornica in rekla, da so starše otrok, ki so se pojavili na seznamu, pozvali, naj se ne obračajo na policijo, saj ta zadevo preiskuje. "Zakaj ne opozorijo ljudi, da to ni pravi seznam, družine zdaj trpijo škodo," se je spraševala. Mariborski policisti so nam odgovorili, da so z objavami seznanjeni in opozorili, da se tistega, ki "brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta." Pozvali so k prijavi tovrstnih objav na policijo in dodali, da"preiskava dogodkov sicer še poteka, izvajamo vse operativne ukrepe na podlagi zakonskih pooblastil in v skladu s kriminalistično stroko."

