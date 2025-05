Poostren nadzor lova na divjega petelina

Na pobudo Inšpekcije za lovstvo je bil 10. in 11. maja v zgodnjih jutranjih urah v sodelovanju s predstavniki Gorske enote Policije, lovskimi čuvaji Lovske družine Dovje in ob pomoči Gorske reševalne službe Mojstrana z uporabo brezpilotnega zrakoplova in drugimi metodami dela izveden koordiniran poostren nadzor zaradi suma nezakonitega lova divjih petelinov na mejnem območju med Slovenijo in Avstrijo.

Nadzor je bil opravljen v lovišču Dovje, na širšem območju sedla Mlinca, ob mejnem pasu na meji z Avstrijo. Glede na ugotovitve nadzora bodo pristojne službe izvedle dodatne aktivnosti v skladu s svojimi pristojnostmi.

Oba divja petelina, tako veliki kot mali petelin, ruševec, sta pri nas strogo zavarovani vrsti. Veliki (divji petelin) je od leta 1993 zaščiten po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Ogroža ga predvsem izguba habitatov zaradi neprilagojene sečnje in gradnje smučišč, nemir, ki ga povzročajo planinarjenje, nabiralništvo, kolesarjenje, vožnja z motoriziranimi vozili in zimski športi, povečanje števila plenilcev in podnebne spremembe.

Mali petelin (ruševec) prav tako spada med vse leto zavarovane vrste. Ogrožen je zlasti zaradi uničevanja njegovega življenjskega prostora, zaraščanja alpskih travnikov in čedalje večjega vznemirjanja. Kdor v Sloveniji lovi ogrožene ali zredčene zavarovane vrste, katerih lov je prepovedan, se kaznuje z denarno ali zaporno kaznijo.

Inšpekcija za lovstvo in lovsko-čuvajska služba bosta nadzor še naprej izvajali v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami. Inšpekcija ob tem vse obiskovalce narave poziva, da spoštujejo predpise in prispevajo k ohranjanju naravnega okolja.