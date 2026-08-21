Krivolucka: Sem le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo

Viktorija Krivolucka je po 21 dneh od nesreče, ki močno odmeva v slovenski javnosti, spregovorila za tednik Mladina. V pogovoru je med drugim razkrila svojo osebno preteklost, kako sta z Natašo Pirc Musar postali prijateljici, odgovorila pa je tudi na špekulacije o njenih potencialnih povezavah z obveščevalnimi službami.

Rodila se je v mestu Krasnojarsk sredi Sibirije in ob delu leta 2000 doštudirala ekonomijo. Leta 1994 se je kot prodajalka zaposlila v trgovini, v kateri je bilo veliko slovenskih proizvodov. In prav v tistem času je, kot pravi, spoznala Romana Jegliča. "On je delal v tej trgovini kot nekakšen nadzornik. Morda sem bila res mlada in naivna, Jeglič je bil bistveno starejši od mene, a postala sva par," je dejala. Povedala je tudi, da je nekaj časa živel v družinskem stanovanju, v katerem je živela z mamo.

A zatrjuje, da ni vedela nič o tem, da je delal za obveščevalno službo, da je bil policist, ali da se je v Sloveniji zapletel v posle s piramidnimi shemami. "Seveda sem ga spraševala, kaj je počel, pa mi je enkrat rekel, da je bil šef ljubljanske policije. In tu sva končala. O njegovi službi v obveščevalni službi se mi takrat ni niti sanjalo," je dejala. Da se je zapletla v razmerje z njim, pripisuje svoji mladosti in naivnosti. "Človek, kakršen je on, človek, ki je bil očitno profesionalno izurjen, zna ljudem prati možgane, še posebno, če so to mlada dekleta," je dejala.

Kot pravi, se je po nekaj letih preko ljudi, ki jih je spoznala v trgovini, pokazala možnost, da se začasno preseli v Slovenijo. "Poklicali so me predstavniki podjetja Svea, da v Zagorju potrebujejo človeka, ki bi jim pomagal pri vstopu na ruski trg," je pojasnila. Tako je dobila ponudbo za zaposlitev in je skrbela za poslovne povezave med Zasavjem in Rusijo. Jeglič je takrat ostal v Rusiji, a sta bila še nekaj časa v stiku. "Ampak jaz z njim nisem hotela imeti nič več," je dejala.