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Slovenija

Krivolucka: Sem le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo

Ljubljana, 21. 08. 2026 11.01 pred 1 uro 4 min branja 53

Avtor:
K.H. STA
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja

Prijateljica predsednice Nataše Pirc Musar, Rusinja, ki ima tudi slovensko državljanstvo in je od nesreče v predoru Kastelec pod drobnogledom javnosti, je v intervjuju za Mladino zatrdila, da nikoli ni delala ne za ruske ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Ob očitkih, ki letijo nanjo, je prizadeta, a pravi, da je "le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo".

Viktorija Krivolucka je po 21 dneh od nesreče, ki močno odmeva v slovenski javnosti, spregovorila za tednik Mladina. V pogovoru je med drugim razkrila svojo osebno preteklost, kako sta z Natašo Pirc Musar postali prijateljici, odgovorila pa je tudi na špekulacije o njenih potencialnih povezavah z obveščevalnimi službami. 

Rodila se je v mestu Krasnojarsk sredi Sibirije in ob delu leta 2000 doštudirala ekonomijo. Leta 1994 se je kot prodajalka zaposlila v trgovini, v kateri je bilo veliko slovenskih proizvodov. In prav v tistem času je, kot pravi, spoznala Romana Jegliča. "On je delal v tej trgovini kot nekakšen nadzornik. Morda sem bila res mlada in naivna, Jeglič je bil bistveno starejši od mene, a postala sva par," je dejala. Povedala je tudi, da je nekaj časa živel v družinskem stanovanju, v katerem je živela z mamo. 

A zatrjuje, da ni vedela nič o tem, da je delal za obveščevalno službo, da je bil policist, ali da se je v Sloveniji zapletel v posle s piramidnimi shemami. "Seveda sem ga spraševala, kaj je počel, pa mi je enkrat rekel, da je bil šef ljubljanske policije. In tu sva končala. O njegovi službi v obveščevalni službi se mi takrat ni niti sanjalo," je dejala. Da se je zapletla v razmerje z njim, pripisuje svoji mladosti in naivnosti. "Človek, kakršen je on, človek, ki je bil očitno profesionalno izurjen, zna ljudem prati možgane, še posebno, če so to mlada dekleta," je dejala. 

Kot pravi, se je po nekaj letih preko ljudi, ki jih je spoznala v trgovini, pokazala možnost, da se začasno preseli v Slovenijo. "Poklicali so me predstavniki podjetja Svea, da v Zagorju potrebujejo človeka, ki bi jim pomagal pri vstopu na ruski trg," je pojasnila. Tako je dobila ponudbo za zaposlitev in je skrbela za poslovne povezave med Zasavjem in Rusijo. Jeglič je takrat ostal v Rusiji, a sta bila še nekaj časa v stiku. "Ampak jaz z njim nisem hotela imeti nič več," je dejala. 

Preberi še Jeglič o povezavah s prijateljico predsednice: 'Iger iz '49 se jaz ne grem'

Prometna nesreča, ki ji je življenje obrnila na glavo

Leta 2007 se ji je življenje obrnilo na glavo, saj je povzročila prometno nesrečo, v kateri je umrl motorist. "S to krivdo bom morala živeti do konca svojih dni," je dejala in dodala, da bo dogodek obžalovala vse življenje. 

V letih čakanja na končanje sodnega procesa je v poskusu, da bi vendarle nekako sestavila svoje življenje, začela igrati bowling, ki ga je sicer igrala že v Rusiji. Na bowlingu je spoznala Natašo Pirc Musar, ki jo je psihično podprla in ji celo posojala denar za hrano. Svetovala ji je tudi pri pravnih vprašanjih, na primer, kako naj si uredi status tujca.

Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
FOTO: POP TV

Jeglič je ostal v Rusiji, a še nekaj let prihajal v Slovenijo. Do leta 2010 ji je finančno pomagal. Po tem ga ni več videla.

Rusinja, ki ima tudi slovensko državljanstvo, je te dni deležna številnih namigovanj o sodelovanju z rusko obveščevalno službo. Viktorija Krivolucka je za Mladino namige ostro zavrnila. "Lahko stokrat rečem, da nisem to, kar pravijo, da sem, pa mi nekateri ne bodo nikoli verjeli," je dejala.

Ob tem pa se zaveda, da ni sama glavna tarča. "Sem le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. (...) Moj greh je, da sem njena prijateljica," je še dejala.

Pravi tudi, da ničesar ne ve o tajnih dokumentih, "ničesar ne vem o depešah, o političnih strategijah. Nataša je glede teh stvari izredno skrbna, loči prijateljstvo od službe."

Preberi še Kozmelj o varnostnih tveganjih prijateljstva med predsednico in Rusinjo

 

Slovensko državljanstvo dobila zaradi bowlinga

Ko je prišla iz zapora, je nekaj časa delala pri zakoncih Pirc Musar. Prek njunega podjetja je pogodbeno delala v gospodinjski službi v enem izmed ljubljanskih hotelov. Ko je dobila osebno delovno dovoljenje, pa je najprej delala v nekem podjetju, ki izdeluje dvigala in jih je želelo prodajati tudi v Rusijo.

Zakonca Pirc Musar sta ji pomagala tudi z nastanitvijo. Leta 2012 sta iskala dolgoročnega najemnika za stanovanje in ji ponudila, "da začnem plačevati najemnino takoj, ko bom to finančno sposobna. Stroške stanovanja sem plačevala ves čas, najemnino pa v skladu z dolgoročno pogodbo od leta 2015 pravni osebi Ruska dača, ki je takrat postala lastnica stanovanja," je pojasnila.

Zdaj je zaposlena kot računovodja pri Zvezi svobodnih sindikatov. Pri Ruski dači pa je še vedno prokuristka.

Sodeluje tudi v podjetju NET PRO SHOP, kjer prodajajo opremo za bowling. Slovenska državljanka je postala, ker je Bowling zveza Slovenije potrebovala žensko za tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih. Za Slovenijo je osvojila pet medalj na Mediteranskem prvenstvu v bowlingu, Slovenijo je dvakrat zastopala tudi na evropskem prvenstvu.

"Sova je javno potrdila, da so me preverili in da niso zaznali nobenih posebnosti," je odgovorila na vprašanje o varnostnem preverjanju.

Zadnjič je bila doma v Rusiji leta 2024. Ohranja pa stik s prijatelji, s sošolci in z družino.

Viktorija Krivolucka mladina intervju nataša pirc musar

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KOMENTARJI53

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
obožeobože
21. 08. 2026 13.17
Pa smo dobili prvo 007 ženskega spola. Nataša vse čestitke za doseženo
Odgovori
+1
1 0
galambszar
21. 08. 2026 13.12
Kdo pa še bere to greznico od mladine.
Odgovori
+5
5 0
2fast4
21. 08. 2026 13.09
Ukrajincev in Rusov je enostavno prevec v nasi drzavi...
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
21. 08. 2026 13.08
Mladina🤡🤡🤡 Pa kdo to skrajno levo skropucalo od revije sploh jemlje resno?😂😂😂
Odgovori
+4
4 0
Polenta.
21. 08. 2026 13.10
Točno tako.
Odgovori
+2
2 0
ArkaMast
21. 08. 2026 13.06
Dobro pa je to, da predsednik ni Logarjeva podstat, ki kot sam reče: "saj veste kako je v politiki, ... enkrat rečem tako, potem pa naredim drugače"
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
21. 08. 2026 13.01
Tudi Nataša deluje malo naivno
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
21. 08. 2026 13.04
To se je prvič pokazalo, ko je verjela Bobnarci.
Odgovori
-2
1 3
vednokontra
21. 08. 2026 13.00
Iz vsega je jasno vidno, da RUSI kontrolirajo in usmerjajo ves levi blok, tovarišico Rusinjo so nastavili za glavno računovodjo SINDIKATOV, zato vsi levi verniki. Ona usmerja in porablja vaše članarine, zato boste ostali v bedi in nevoščljivosti, kamor zaradi prepričanja sodite.
Odgovori
+11
11 0
DAEMONIUM
21. 08. 2026 12.59
Eni pravijo, revica, bila je v težavah, saj se je asimilirala, prilagodila..... Pa poglejmo drugo plat, o kateri se navadnim smrtnikom ki tu gor branite rusinjo niti sanja ne, čisto uradna varianta: Leta 2017 sta se v Ljubljano (natančneje v Črnuče, hiša na Primožičevi 35) priselila "argentinska" zakonca Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos z dvema majhnima otrokoma. Ona je vodila spletno umetniško galerijo Art Gallery 5’14 (prodajala slike, hodila na sejme po Evropi), on je imel IT podjetje DSM&IT. Živela sta povsem normalno, sosedje niso opazili ničesar posebnega, otroka sta hodila v mednarodno šolo, doma so govorili špansko. Popolna krinka. V resnici sta bila elitna ruska "ilegalca" (deep cover) iz SVR – Artem Viktorovič Dulcev in Ana Valerjevna Dulceva. Oba sta bila profesionalna obveščevalca, ki sta več let gradila lažno identiteto (najprej v Argentini, nato v Sloveniji). Slovenija jima je bila idealna baza: Schengen, nizka protiobveščevalna kapaciteta, od tod sta lahko mirno potovala po Evropi, plačevala vire in prenašala ukaze iz Moskve. V njunih prostorih so kasneje našli toliko gotovine, da so jo šteli ure. Aretirala ju je SOVA skupaj z NPU 5. decembra 2022, potem ko je prišel namig od tuje obveščevalne službe (najpogosteje se omenja CIA, nekateri viri pa kažejo tudi na britansko MI6). Otroka sta šla v rejništvo, starša pa sta po priznanju krivde dobila leto in sedem mesecev (čas, ki sta ga že prestala) in izgon. Avgusta 2024 sta bila del velike izmenjave zapornikov in ju je v Moskvi osebno sprejel Putin – otroka sta šele na letalu izvedela, da sta Rusa in da ne govorita niti ruskega. Tako da: pet let sta mirno živela med nami, se predstavljala kot umetnika/podjetnika, otroka sta imela kot del krinke, in nihče od naših ni nič opazil, dokler ni nekdo iz ZDA (ali Britancev) dal namiga. Tipično slovensko.
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+8
8 0
Smuuki
21. 08. 2026 12.55
Če nataši še danes ni jasno da njeni prijatelji v uradu predsednice nimajo kaj iskati ji ni pomoči. Kako bo ona zagotovila verodostojnost če niti tega ne zmore dojeti. Adijo pamet.
Odgovori
+7
10 3
vednokontra
21. 08. 2026 12.55
Get Back, Pozabil si največjo afero. z Horvatom (Aktiva Gup) so pokradli več kot 200 miljonov, Horvat je pobegnil na Nizozemsko, ovadbe so ostale v predalu. Takemu človeku, kot sta zakonca Musar NI ZA VERJETI ALI ZAUPATI in ko mali iz Murgelj nastavi tako osebo za predsednico, je jasno o popolni erozija intgritete, korektnosti, poštenja in pokončnosti in da nam nastavljajo kruhoborce, ki bi za koristi prodali lastno mamo.
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+5
7 2
Smuuki
21. 08. 2026 13.08
Ta zgodba je težka 18 milijard v gotovini in nihče procesiran, kaznovan. Še več za nagrado je predsednica. Še več v uradu doji prijateljico iz rusije ki po nobenem kriteriju tja ne sodi. Dobesedno se zakonca musar norčujeta iz slovencev
Odgovori
+1
1 0
mr.poper
21. 08. 2026 12.53
Vse skupaj pa maslo Stevčiča !
Odgovori
-5
2 7
mr.poper
21. 08. 2026 12.51
N e obvlada več sebe kaj šele PD države .
Odgovori
-4
2 6
Ne hodimnavolitve
21. 08. 2026 12.50
Potrebno se je postaviti v tisti čas. Do 1999 je bil Ruski predsednik Boris Jelcin. Večkrat fajhtn, kakor trezen. V državi je vladala anarhija. Bilo je veliko kriminala. Celo športniki so prodajali svoje medalje, se zapletali v kriminalne združbe. KGB je bila v razsulu. Takrat je veliko ljudi odšlo iz države, veliko deklet si je služilo kruh v nočnih klubih na zahodu, tudi v Sloveniji. Gospa se je pač uspešno asimilirala v SLO družbo. Ali je ruska vohunka ni težko preveriti, je pa težko prenehati obsojati brez dokazov, vsaj v Sloveniji.
Odgovori
-1
4 5
Ne hodimnavolitve
21. 08. 2026 13.01
Če je Jeglič res 1989 podpisal aretacijo Janše, ima ta zdaj idealno priložnost, da se odpravi v Bohinj in proračuna z njim. Potem lahko tudi Kučana neha vlečti iz naftalina.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
21. 08. 2026 12.44
Če bi nataša res skrbno ločevala službo in zasebnost potem nje v avtu ne bi bilo. Kontradiktornosti kolikor hočes v tej pocukrani zgodbi ki ima lukenj kot sir
Odgovori
+13
15 2
Smuuki
21. 08. 2026 12.42
V tej zgodbi uboga sirota ki se je borila za preživetje. V enem od prejšnjih prispevkov 40% lastnica ruske dače. Kaj je pravzaprav res?
Odgovori
+16
16 0
300 let do specialista
21. 08. 2026 12.39
Vse bivše novinarke "neodvisnih" medijev, so danes na levi strani, zanimiva "neodvisnost"
Odgovori
+17
18 1
Smuuki
21. 08. 2026 12.59
Pa naročenih prispevkov tudi ne prepoznamo so prepričani. Ta je le eden njih. Vse za ohranitev oligarhov in njim podeljenih oligarhij. Danes je bil na veseljaku klepet z dremelj pevko ki je pela v rusiji. Pošteno je povedala kako kruto in trdo življenje je tam za malega človeka in kako nesramno bogati so oligarhi. Ženske tam zidajo bloke medtem ko oligarhi po svetu trošijo milijone. Razumem oligarhe ne razumem pa malih ljudi ki to podpirajo
Odgovori
+3
3 0
Wili
21. 08. 2026 13.11
Res je.
Odgovori
0 0
Vselepo
21. 08. 2026 12.29
Ti levicarji so pa kot mali čucki, ne zagovarjam mahnica, vendar levi obsodijo vse desne za njegovo izjavo, saj kolikor jaz vem tudi on ni direktno nic okrivil, ampak dejal da je potrebno preverit, medtem ko levi vse ze prej vedo.....
Odgovori
+12
16 4
GetBack
21. 08. 2026 12.27
Kako opisati profil Nataše Pirc Musar? Samovšečnost, vzvišenost, lažnjivost, utajevanje davkov in popolna odsotnost empatije.... 🤔 Njen nahrbtnik finančnih in moralnih zlorab je brez dna.... Zloraba humanitarnosti in proračuna - sporni fiktivni računi na račun Rdečega križa, črpanje državnih subvencij za zasebno Rusko dačo in 70.000 € za nič dela od RTV, ki jo obvezno plačujemo vsi. 💰💰 Skrita podjetja in davki: Očitki o davčnih utajah, registracija luksuznih avtov v tujini ter skrivanje premoženja. Piko na i postavlja nedavni uradni izbris njunega poštnega nabiralnika v Londonu (Russian Dacha Ltd) zaradi nevestnega poročanja davkov in prikrivanja lastništva.🤑🤑🤑Varnostni škandal in laži: Zadnja nesreča varovanega vozila v predoru, ki so jo v uradu poskušali prikriti z lažmi. Je šlo zgolj za vzvišeno postavljanje s privilegiji pred prijateljicami, ali pa prisotnost rusinje s sumljivo preteklostjo v državnem avtu in celo zadnje odkrije avstijskih preiskovalnih novinarjev - zlizanost s pobeglim “Catch the cash” kriminalcem/agentom preko te ruske frendice, nakazuje celo na nevarne vplive ruske tajne službe na sam vrh naše države? Kako je mogoče, da več do polovica Slovenije izvoli takšen profil človeka na najvišjo funkcijo? Kakšno ogledalo je to naši kolektivni slepoti?
Odgovori
+22
27 5
Teh90Str25
21. 08. 2026 12.35
dejansko je to kup bedarij z eno samo željo: škodovati predsednici. Več kot očitno plačano s strani Tretenjakove ali pa celo izraelcov! Bivši prijatelj mojega prijatelja ni nujno tudi moj prijatelj....a je dovolj preprosto pojasnjeno? Poleg tega pa...očitki so zgolj to - očitki. Če bi bilo kaj na tem, imamo institucije (sploh sedaj , ko je minister tko dober s PV), ki bi takoj odreagirale, če b v ''očitkih'' bila ena sama črka resnice. Tako pa je zgolj OBREKOVANJE.
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-12
4 16
Smuuki
21. 08. 2026 12.38
Kdo je nataši sugeriral-podtaknil to rusinjo v protokol vozilo? Janša? Res nisi gladek. A nataša o tem res lahko sama odloča da predsedniški urad spremeni v zasebni prostor njenih izbrancev? Odločen ne
Odgovori
+11
12 1
Delavec_Slo
21. 08. 2026 12.45
POZABILI PA STE NA NESPOSOBNOST!!!
Odgovori
+5
5 0
Vselepo
21. 08. 2026 12.27
Vsak ce ga dobijo davkrade, trdi da ni kradel.....enako je v 99 primerih....
Odgovori
+14
14 0
raptor2
21. 08. 2026 12.26
Oprosti Viktorija ma to kar si sedaj vse povedla je samo se dodaten indic da si ruska vohunka. Poznas Jeglica, potem ti je on financno pomagal, potem Pirc, kako si dobila slovensko drzavljanstvo, ce ga ne mores ker si kot tujka bila v zaporu in povzrocila prometno nesreco kjer je nekdo umrl, potem si iz Rusije sla v Slovenijo ker so glih tebe rabili za ruski trg, potem si postala racunovodja, vmes konstantno menjala sluzbe. Se v kaksnih vohunskih knjigah ne najdes takega super scenarija kot ga imas ti.
Odgovori
+12
16 4
Teh90Str25
21. 08. 2026 12.37
pol je vsak, ki je zamenjal več kot 2 službi že industrijski špijon? u, madonca, kdaj končaš OŠ?
Odgovori
-7
3 10
Smuuki
21. 08. 2026 13.00
Ne morem ti pomagat če so ti podarili spričevalo znanja pa še nimaš. Oprosti ampak to je tvoj problem ne naš
Odgovori
+2
2 0
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