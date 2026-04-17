Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kriza na Bližnjem vzhodu je lahko 'voda na mlin Sloveniji'

Koper, 17. 04. 2026 19.30 pred 33 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Piran

Vojna med ZDA in Iranom je dodobra prizadela turizem na celotnem Bližnjem vzhodu. Prihodov je bistveno manj, padec je ogromen – samo v Dubaju so v prvem tednu konflikta zabeležili 80 tisoč odpovedi rezervacij. Zalivske države izgube iz naslova turizma štejejo v milijardah. Ali bo to lahko bila priložnost za Slovenijo, ki velja za dostopno in varno državo?

Dubaj je bila še februarja ena od najbolj zaželenih počitniških destinacij na svetu. Lani ga je obiskalo skoraj 20 milijonov turistov. Letos se bo ta številka predvidoma prepolovila. Med njimi so bili tudi številni Evropejci, ki ne želijo na vojno območje, si pa želijo oddiha.

"Potovalne raziskave kažejo, da želja Evropejcev po potovanjih ostaja zelo močna," pravi Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.

V teh turbulentnih časih je to lahko priložnost za Slovenijo. "Slovenija ima en plus, to je njena sama lega – se pravi, hitra dostopnost z avtom iz bližnjih trgov. Teh bližnjih trgov je dovolj, da smo polni," pravi Maja Uran Maravič s Fakultete za turistične študije Turistica.

In predvsem velja za varno destinacijo. "To je lahko priložnost vendar se moramo zavedati, da se konkurenca zaostruje, evropske države se bodo vse zavedale te priložnosti," pravi Gojkoškova.

Pa ne le spopadi na Bližnjem vzhodu, kriza ima velike posledice tudi na letalske prevoze, kar zmanjšuje tudi povpraševanje po drugih bolj oddaljenih destinacijah, predvsem v smeri Azije. "Lahko pričakujemo oziroma že opažamo preusmerjanje turističnih tokov," pravi Gojkoškova.

"Beremo lahko o tem, kako so letalski prevozniki povedali, da imajo zgolj še za šest tednov goriva v Evropi in je vprašanje, kaj bo z leti, že zdej se leti v Evropi precej odpovedujejo," še opozarja Uran Maravičeva.

Vse to je torej – turistično gledano – voda na mlin Sloveniji. A če se bo kriza stopnjevala in bomo priča draginji, bo to negativno vplivalo tudi na naš turistični sektor.

"Potem pa se to zna poznati v naslednjem koraku na potrošnji, če kupna moč pada, se gospodarska situacija zaostruje, energenti se dražijo in se to lahko pozna v manj izdatkih," opozarja Gojkoškova. 

In potovanja so ena od postavk, kjer se najhitreje začne varčevati, saj ne gre za nujno življenjsko potrebo. Turistične navade med ljudmi tako sicer ne izginejo, ampak se prilagodijo situaciji.

"Ne odpovejo celih počitnic, ampak so to krajše počitnice, bližje, cenejša namestitev, manjša je potrošnja na sami destinaciji," pravi Maja Uran Maravič.

Negotovosti smo že sedaj priča, saj so se rezervacije za poletje nekoliko ustavile. Leto smo sicer začeli obetavno, prihodov je več kot lani in to tudi v zadnjih dveh mesecih napetosti v svetu.

turizem turistični trendi bližnji vzhod vojna v iranu

bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641