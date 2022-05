Kriza zaradi vojne v Ukrajini: tudi v Sloveniji obsežna odpuščanja in znižanja plač?

Četudi ste mnenja, da pravne pomoči ne potrebujete ali je ne boste potrebovali, saj živite po črki zakona, to (žal) ni vedno odvisno od vas. Zato se je dobro vprašati: "Kdo vam bo zanesljivo pomagal pri aktualnih vprašanjih o delu na domu, morebitnem nižanju plač, neizplačilu regresa, skrajšanem delovnem času ali odpovedi pogodbe (in ob dodatnih "problematikah", ki se nanašajo tudi na druga področja)?"

Bodo sledila odpuščanja, je lahko posameznik resnično prepričan, da bo jutri še imel delo? Lahko pričakujemo večja odpuščanja povsod ali le v nekaterih panogah? V tem trenutku je to težko oceniti, a ob zgoraj zapisanem je možnost za (neprijetna) presenečenja v službi (tudi za tiste, ki ste še danes v službi in z njo povsem zadovoljni ter brez skrbi) v teh časih zagotovo večja kot običajno.

Vprašanj je v tem trenutku zagotovo več kot enoznačnih odgovorov. Jasno je, da imajo dolga obdobja previsoke inflacije ali deflacije (upadanje cen) negativne posledice za gospodarstvo. Nasprotno pa stabilne cene pripomorejo k temu, da gospodarstvo raste, službe so varne in denar zanesljivo ohranja svojo vrednost. Ko k temu dodamo še razmere s koronavirusom, ki je zadnji dve leti zaznamoval naša življenja in, kot napovedujejo strokovnjaki, še ni rekel zadnje besede, ter rusko-ukrajinski spor, je negotovost toliko večja.

Tematika, o kateri se govori premalo

Zavarovanje pravne zaščite praviloma spada med tematike, o katerih se premalo govori, in med vsebine, ki so številnim neznane. A položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, in ti so razširjeni na vsa področja našega življenja in vsakdana: službo, družino, promet in nepremičnine.

Ste kdaj pomislili na položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, vam ne izplača regresa, ne plačuje prispevkov ali pa nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? Pravne zaščite praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Če že ne prej, takrat spoznamo, da si odvetniških in drugih sodnih stroškov ne moremo privoščiti vsi. Dobro je, če na morebitne težave pomislimo že vnaprej. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost.

Največ primerov povezanih prav z iskanjem pravic v delovnih razmerjih

Aktualne delovne razmere so bolj kot kadarkoli prej razgalile, kako pomembni so pravna varnost, pravni nasveti in pravna pomoč, ki je praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Da je potrebe, povpraševanja po zaščiti, zavarovanju pravne zaščite v zadnjem obdobju vedno več, pritrjujejo pri zavarovalnici ARAG. Pri zavarovalnici povedo, da so do 28. februarja 2022 plačali stroške odvetniških storitev v višini 6.332.889 evrov že 49.030 zavarovancem ali 9.127 osebam več kot pred koronakrizo.

V zavarovalnici ARAG opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite največkrat iščejo pravno varnost predvsem v razmerju do delodajalca. Zavarovalnica ARAG je sicer v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih kontaktnih odvetnikov. Zaupa ji že več kot 79 tisoč zadovoljnih strank, z zavarovanjem pravne zaščite pa je pod vodstvom Marka Vončine pomagala že več kot 49 tisoč Slovencem.

Primeri strank, ki jih je "pokril" ARAG-ov paket Služba:

1. V delovnopravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 evra odvetniških in sodnih stroškov.

2. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.

3. Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno končana.