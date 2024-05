Križaj predstavil predlog, država si za Kanin želi zasebnega investitorja

Kot je bovški župan Valter Mlekuž pojasnil ob robu seje občinskega sveta, so na občini prisluhnili Bojanu Križaju in njegovim partnerjem. "Tudi oni govorijo, da je Kanin smučišče, v katerega je vredno vlagati, investitorje imajo, a tudi po njihovi oceni najboljša rešitev vključuje sodelovanje in pomoč države," je dodal.

Časnik Delo je nedavno poročal, da Križaj v zvezi s Kaninom sodeluje s srbskim podjetjem Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd. Potencialni interes za vlaganja v smučišče Kanin, pa tudi za naložbe v hotel, igrišča za golf, letališče in tako naprej so že predstavili tudi na ministrstvih za gospodarstvo in za infrastrukturo.

Lastnik in direktor podjetja Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd je Dejan Ljevnaić, od leta 2017 tudi direktor precej zadolženega Olimpijskega centra Jahorina, ki je sicer v večinski lasti Republike Srbske. Križaj je že leta pogost obiskovalec Jahorine, kjer je tudi vlagal v turistično naselje Vučko, je še navedlo Delo.

Bovškemu županu se sicer še vedno zdi primernejši drugi predlog prenove s pomočjo javno-zasebnega partnerstva, ki so ga pred kratkim prejeli tako na občini kot na pristojnih ministrstvih.

Ob robu zadnje seje sveta Severne Primorske regije je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek povedala, da skladnost tega predloga z zakonom trenutno preučujejo na ministrstvu za finance.

Po besedah Bratuškove si na ministrstvu želijo, da bi Kanin prevzeli zasebni investitorji, saj da občina ni bila dober upravljavec smučišča, država pa da prav tako ne bi bila. "Hkrati pa si ne želimo investitorjev, ki od države pričakujejo celoten finančni vložek, potem pa bi oni s tem upravljali," je še poudarila.

Smučišče Kanin je zaprto že od lanske jeseni, saj krožna kabinska žičnica nima uporabnega dovoljenja, za novo pa Občina Bovec kot lastnica nima denarja. Občina sicer ohranja upraviteljico smučišča, družbo Sončni Kanin, pri življenju, tako da lahko zaposleni skrbijo za naprave na vrhu smučišča. Od januarja pokriva tekoče stroške obratovanja in vzdrževanja družbe na podlagi mesečnih zahtevkov.