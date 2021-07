Križanič ne bo prevzel direktorskega mesta v domu starejših v Fužinah

Svet zavoda še ni prejel uradne informacije o Križaničevem odstopu, a če to res drži, so našli "najbolj elegantno politično rešitev" , je dejala predsednica sveta zavoda Stanislava Marija Ferenčak Marin , ki je v svetu predstavnica Mestne občine Ljubljana (MOL).

Od dneva prejetja sklepa, da je svet zavoda 23. junija za direktorsko mesto izbral Mateja Križaniča , se je "vsul plaz pritiskov, groženj in osebnih diskreditacij name osebno in v nadaljevanju na mojo družino" , je zapisal v sobotni odstopni izjavi od kandidature. Kot je razvidno iz besedila, jo je poslal vsem članom sveta zavoda, v vednost pa tudi kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter medijem.

Če in ko bodo prejeli Križaničevo odstopno izjavo, bo treba najbrž sprejeti ugotovitveni sklep o tem, potem pa sprožiti nov postopek imenovanja, je napovedala. Za natančnejše korake se bo posvetovala s pravniki.

V sedemčlanskem svetu so štirje člani predstavniki države kot ustanoviteljice ter po en predstavnik lokalne skupnosti, zaposlenih in stanovalcev. Vlada je še pred potekom štiriletnega mandata sveta, ki se bo končal čez leto in pol, aprila zamenjala svoje predstavnike v svetu, je spomnila.

Stanovalci doma so si ob novici o Križaničevi odločitvi "oddahnili", pa je povedala predstavnica stanovalcev v svetu Zora Bertoncelj. Po njenih besedah so na spletu prebirali informacije, kako nezadovoljni so bili s Križaničevim vodenjem zaposleni v domu v Preddvoru, in bali so se, da bi se podobno zgodilo v domu v Fužinah, kjer živijo brez pretresov.

Ministrstvo za delo in MOL se na potezo Križaniča še nista odzvala.

Dom starejših občanov Fužine zdaj vodi Bojanka Genorio, mandat pa se ji bo iztekel oktobra.