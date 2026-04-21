Križci, krožci, oblački, srčki, kvadratki in peterokrake zvezde

Vpogled v glasovnice pa pokaže, da je bilo različnih oznak na glasovnicah več, vse so bile v podporo izvoljenima kandidatoma.

Predsednik DZ Zoran Stevanović , ki je poslance pred glasovanjem pozval, naj glasovnic tokrat ne označujejo, je že sam po glasovanju razkril, da se je na eni od glasovnic pojavila igrica tri v vrsto, na eni pa peterokraka zvezda.

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice z današnjega tajnega glasovanja o kandidatih za podpredsednika DZ, na katerem sta bila na to funkcijo izvoljena Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati).

Na glasovnicah o imenovanju Križana je tako na eni izmed glasovnic izrisana omenjena igrica križcev in krožcev, na eni peterokraka zvezda, na še treh pa so poslanci na bolj inovativne načine izrazili svojo voljo. Dva sta tako namesto kroga okoli besede ZA izrisala kvadrat, eden pa trikotnik.

Različne oblike so nekateri poslanci izbrali tudi ob glasovanju za Krivca. Na eni izmed glasovnic je tako denimo okoli besede ZA izrisan oblaček, na eni pa srček. Med glasovnicami v podporo Krivcu je prav tako na eni narisana zvezda, na dveh pa je v spodnjem delu glasovnice pika.

Na prvi pogled pa ni možno ugotoviti, da bi vse te oznake izkazovale enotnost posamezne poslanske skupine.

Na glasovanju o obeh kandidatih je glasovnice prevzelo 88 poslancev. Krivca je na glasovanju podprlo 84 poslancev, štirje so bili proti. Križana je medtem podprlo 86 poslancev, dva sta glasovala proti. Neveljavnih glasovnic ob tokratnem glasovanju ni bilo.

STA je že minuli teden razkrila, da so poslanci z različnimi vrstami oznak označili glasovnice v podporo predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću, pri čemer je primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pokazala, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice. Svoboda je zaradi tega napovedala ustavno pritožbo na sklep o izvolitvi Stevanovića.