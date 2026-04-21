Slovenija

Križci, krožci, oblački, srčki, kvadratki in peterokrake zvezde

Ljubljana, 21. 04. 2026 18.25 pred 20 minutami 2 min branja 17

Avtor:
STA M.V.
Državni zbor

Na tajnem glasovanju o podpredsednikih DZ si je več poslancev dalo duška. Poleg igrice križcev in krožcev ter peterokrake zvezde, na katere je opozoril že predsednik DZ Zoran Stevanović, vpogled v glasovnice pokaže še, da so za izražanje volje besedo ZA obrisali z oblačkom, srčkom, kvadratom in trikotnikom.

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice z današnjega tajnega glasovanja o kandidatih za podpredsednika DZ, na katerem sta bila na to funkcijo izvoljena Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati).

Predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je poslance pred glasovanjem pozval, naj glasovnic tokrat ne označujejo, je že sam po glasovanju razkril, da se je na eni od glasovnic pojavila igrica tri v vrsto, na eni pa peterokraka zvezda.

Vpogled v glasovnice pa pokaže, da je bilo različnih oznak na glasovnicah več, vse so bile v podporo izvoljenima kandidatoma.

Na glasovnicah o imenovanju Križana je tako na eni izmed glasovnic izrisana omenjena igrica križcev in krožcev, na eni peterokraka zvezda, na še treh pa so poslanci na bolj inovativne načine izrazili svojo voljo. Dva sta tako namesto kroga okoli besede ZA izrisala kvadrat, eden pa trikotnik.

Različne oblike so nekateri poslanci izbrali tudi ob glasovanju za Krivca. Na eni izmed glasovnic je tako denimo okoli besede ZA izrisan oblaček, na eni pa srček. Med glasovnicami v podporo Krivcu je prav tako na eni narisana zvezda, na dveh pa je v spodnjem delu glasovnice pika.

Na prvi pogled pa ni možno ugotoviti, da bi vse te oznake izkazovale enotnost posamezne poslanske skupine.

Na glasovanju o obeh kandidatih je glasovnice prevzelo 88 poslancev. Krivca je na glasovanju podprlo 84 poslancev, štirje so bili proti. Križana je medtem podprlo 86 poslancev, dva sta glasovala proti. Neveljavnih glasovnic ob tokratnem glasovanju ni bilo.

STA je že minuli teden razkrila, da so poslanci z različnimi vrstami oznak označili glasovnice v podporo predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću, pri čemer je primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pokazala, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice. Svoboda je zaradi tega napovedala ustavno pritožbo na sklep o izvolitvi Stevanovića.

TheJuniKorn
21. 04. 2026 19.15
Otroški vrtec, vsi skupaj.
Tadi 1973
21. 04. 2026 19.14
Pa začnite že delati, da ne bomo kmalu daleč za Albanijo!!!!
Dobro opazujem
21. 04. 2026 19.13
To je noriska desnica. In taki bodo razpolagali z nasim denarjem. Do sedaj v vsej zgodovini samostojne drzave Slovenije se ni imela toliko nedoraslih oseb v parlamentu.. Ocitno mislijo ,da jim je sluzba lastna noriska zabava. Sram jih je lahko in sram je lahko tudi njihove volivce. Adijo pamet.
kala 09
21. 04. 2026 19.13
Levičarji kot mali otroci,v jok pa na drevo.🤣
spermi?
21. 04. 2026 19.12
Otroški vrtec .
Eksiflajs96
21. 04. 2026 19.10
In to mi placujemo? Da se dobesedno norca delajo iz nasih zuljev? Vse strpat na dob zarad tega!
Kali?opko Kali?opkovi?
21. 04. 2026 19.10
Levičarji in Golobarji oziroma grobarji Slovenije mislijo, da so smešni z nagajanjem ampak ljudje samo vidijo na kakšne nivo se lahko spustijo, ko zgubijo oblast.
progresivnidaveknastanovanja
21. 04. 2026 19.09
Moral bi narisat golobe ki kjuvajo ostanke bureka okoli stavbe na litijski.
supergigi
21. 04. 2026 19.04
Že itak so Golobarji vsi iz sebe, zdaj pa še to 😂😂
waga7
21. 04. 2026 19.02
otročje...nihčeni dorasel tej funkciji, najboljš da pride vojska
Gutenberg
21. 04. 2026 19.09
Kako vojska? Ko je vojsko hotel JJ poslati na mejo, da bi zadržali migrante, ste bili pa levi proti!
Fluxx
21. 04. 2026 19.02
Otroci pač. Tole prihaja trol vlada v obliki Trumpovanja. Za njimi pa korupcija, kraja in krsenje zakonov. Ampak bo pa cirkus
Veščec
21. 04. 2026 19.08
a lahko kaj drugega prčakujete od S(D)S,pa to🫡🤑🙈🤡
FineFine
21. 04. 2026 19.00
Bodite samo srečni, da ne rišejo kljukastih križev.
300 let do specialista
21. 04. 2026 18.59
Leve jokice kje mate Niko🤣🤣🤣🤣🤣
gongash
21. 04. 2026 19.04
Kmalu boš govoril kje je moj zdravnik, plača, božičnica, oskrba,...
Veščec
21. 04. 2026 19.13
piše GMAIL z UI,če bi jo jj pustu na gmah,pa to
