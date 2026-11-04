Križišče na Poljanski cesti po tragični nesreči prenovili

Sveče še vedno označujejo prizorišče nesreče, ki je maja pretresla Ljubljano. Mestni avtobus je takrat med zavijanjem desno na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice na prehodu za pešce do smrti povozil 17-letno dijakinjo bližnje gimnazije. "Se povsem razumljivo sprašujemo, kako se je lahko to zgodilo in kako bi lahko to preprečili," je po nesreči dejal direktor LPP Rok Vihar.

Slabega pol leta po tragediji so se pristojni, kljub takratni ugotovitvi, da je križišče ustrezno, lotili prenove. Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da so upoštevali predloge presojevalcev za izboljšanje prometne varnosti.

Rezultat pa: prehod za pešce v Kopitarjevi ulici so po novem prestavili nekoliko bližje Ljubljanici. Tako so zmanjšali nevarnost, da bi pešci ostali v mrtvem kotu voznikov, ki zavijajo desno. Spremenili so tudi delovanje semaforjev. Zdaj se zelena luč za pešce in vozila prižge hkrati, kar pomeni, da imajo pešci dovolj časa za prečkanje, še preden do prehoda pripeljejo prvi avtomobili.