Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Križišče na Poljanski cesti po tragični nesreči prenovili

Ljubljana, 04. 11. 2026 19.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lan Konestabo
Smrtna prometna nesreča v Ljubljani

Slabega pol leta po tragični nesreči, ko je avtobus na prehodu za pešce do smrti povozil 17-letno gimnazijko, je križišče na Poljanski cesti v Ljubljani dobilo novo podobo. Čeprav so pristojni po nesreči zatrjevali, da je bila prometna ureditev ustrezna, so se odločili za spremembe. Kaj je zdaj drugače?

Sveče še vedno označujejo prizorišče nesreče, ki je maja pretresla Ljubljano. Mestni avtobus je takrat med zavijanjem desno na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice na prehodu za pešce do smrti povozil 17-letno dijakinjo bližnje gimnazije. "Se povsem razumljivo sprašujemo, kako se je lahko to zgodilo in kako bi lahko to preprečili," je po nesreči dejal direktor LPP Rok Vihar.

Slabega pol leta po tragediji so se pristojni, kljub takratni ugotovitvi, da je križišče ustrezno, lotili prenove. Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da so upoštevali predloge presojevalcev za izboljšanje prometne varnosti.

Rezultat pa: prehod za pešce v Kopitarjevi ulici so po novem prestavili nekoliko bližje Ljubljanici. Tako so zmanjšali nevarnost, da bi pešci ostali v mrtvem kotu voznikov, ki zavijajo desno. Spremenili so tudi delovanje semaforjev. Zdaj se zelena luč za pešce in vozila prižge hkrati, kar pomeni, da imajo pešci dovolj časa za prečkanje, še preden do prehoda pripeljejo prvi avtomobili.

Po nesreči v Ljubljani
Po nesreči v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Varnostne pomanjkljivosti

Kljub prenovi del stroke opozarja na varnostne pomanjkljivosti. Občinska navodila namreč predvidevajo, da bi morali pešci zeleno luč dobiti tri sekunde pred avtomobili. Zakaj tega ukrepa niso uvedli tudi tukaj?

Na Mestni občini Ljubljana odgovarjajo, da se delovanje semaforjev načrtuje v vsakem križišču posebej, zato ni nujno primerno za vsa križišča.

A to ni edina letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom. Pred dobrim tednom je v trčenju na prehodu za pešce življenje v podobnih okoliščinah, pri zeleni luči, izgubil tudi 84-letni moški. Voznik avtobusa je pri zavijanju levo tu z Opekarske ceste trčil v kolesarja, ki je prečkal vozišče Kopačeve ulice na označenem prehodu za kolesarje.

V letošnjem letu je policija po vsej Sloveniji obravnavala 159 prometnih nesreč, ki so se zgodile na prehodih za pešce.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Poljanska cesta prometna nesreča prenova križišča Mestna občina Ljubljana varnost pešcev

Kako v Murski Soboti zadržati mlade in privabiti nova podjetja?

Odbor podprl prepovedi izobešanja določenih zastav in simbolov

24ur.com Tramvaj v središču Zagreba nenadoma spremenil smer. Voznik: Jaz grem domov
24ur.com Ali so kriteriji za obnovitev vozniškega izpita premili?
24ur.com 'Bodo čez 20 let ljudje stali v kolonah, ker nismo naredili dodatnega pasu?'
24ur.com Nov prometni režim v Stanežičah razburja prebivalce Mednega
24ur.com Starejši – umirjenost za volanom ali nedopustne napake?
24ur.com Po rekonstrukciji ceste več nesreč. Kriv projekt ali neprilagojena hitrost?
24ur.com Začetek prenove nadvoza nad obvoznico: kako bo urejen promet?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Debelost vedno pripelje do tega
Debelost vedno pripelje do tega
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
moskisvet
Portal
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Priscilla
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022