Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Lahko se samo čudimo in veselimo, da so naši'

Ljubljana, 12. 02. 2026 06.00 pred 7 urami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip

O olimpijskem pritisku, ekipnem duhu in fenomenu slovenskih skakalcev sta v 24UR ZVEČER spregovorila Mitja Mežnar, nekdanji smučarski skakalec in mladinski svetovni prvak, ter Urša Križnar, dvakratna olimpijska prvakinja z iger v Pekingu.

Urša Križnar je povedala, da je bila zadnja tekma še posebej stresna, saj je njen mož brat Nike Vodan, ene ključnih članic slovenske reprezentance, zato je bila vloga gledalke povsem drugačna. "Definitivno je bilo težje. Ko je nekdo iz družine na skakalnici, vse skupaj doživljaš precej bolj intenzivno. Zdaj vidim tudi drugo plat – stresno je, a smo zelo uživali," je priznala.

Vodanova je v mešani ekipni tekmi nastopila kot prva skakalka, Križnarjeva, ki je skupaj z Vodanovo v Pekingu osvojila olimpijsko zlato v isti disciplini, poudarja pomen uvodnega skoka:

"Prvi skok je zelo pomemben. Če prvi tekmovalec dobro skoči in v izteku dvigne roke, to vidijo vsi – sotekmovalci, trenerji, tudi tekmeci po televiziji. Že en dober štart lahko ponese celotno ekipo naprej."

Po njenem mnenju se je to jasno pokazalo tudi na zadnji tekmi: "Borili so se kot levi od samega začetka."

Čeprav je Križnarjeva v Pekingu osvojila dve zlati olimpijski medalji, priznava, da pritisk na takšnih tekmah nikoli ni majhen:

"Za zlato potrebuješ osem dobrih skokov. Odgovornost je ogromna. Če slabo skočiš, ne razočaraš le sebe, ampak vse štiri v ekipi. Ravno zato je toliko lažje, če nekdo pred tabo že dobro opravi svoje delo."

Enakega mnenja je tudi Mitja Mežnar, ki je izpostavil vlogo prve in zadnje skakalke oziroma skakalca: "Vloga prvega je zelo stresna, a Nika je izvedla vrhunski skok in reprezentanco popeljala v vodstvo. To je ostalim močno olajšalo delo."

Posebno breme nosi tudi zadnji tekmovalec. "Ne glede na to, kako velika je bila razlika, ima zadnji vedno največje breme. Domen pa je v zadnjem obdobju že večkrat dokazal, da zna zdržati pritisk, in tudi tokrat je svoje opravil z odliko."

Mežnar, ki je leta 2007 skupaj s Primožem Rogličem, Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem postal mladinski svetovni prvak v Planici, danes z zanimanjem spremlja delo nekdanjih sotekmovalcev v vlogi trenerjev.

"Tako Jurij kot Robi imata izkušnjo tekmovalca, zato zelo dobro vesta, kaj tekmovalec potrebuje, še posebej na velikih tekmah. Iz teh izkušenj znata zgraditi zaupanje."

Čeprav sta Hrgota in Tepeš še relativno mlada, Mežnar poudarja, da starost ni ovira: "Na začetku so se mnogi čudili, da tako mlada vodita glavni reprezentanci, a sta se obdala s pravimi ljudmi. Vsak doda svoj košček v mozaik in ko se vse sestavi, nastane prava zgodba."

Posebno poglavje v slovenskem skakanju predstavlja družina Prevc. "So res nekaj posebnega. Ne vem, ali je to genetika, ampak vsi so talentirani, delavni in drug drugemu vzor. Fenomenalni so, lahko so vzor marsikaterim športnikom in staršem," je povedala Križnarjeva.

Tudi Mežnar se strinja: "To je res fenomen. Peter je oral ledino, ostali so mu sledili. Lahko se samo čudimo in veselimo, da so naši."

Po osvojenih medaljah slovenski tabor ostaja lačen uspeha. "Upam, da se bodo punce zdaj sprostile," pravi Križnarjeva. "Dosegle so največ, kar se da, zdaj pa naj samo naredijo to, kar znajo."

"Če Domen tako skače na 90-metrski skakalnici, ki mu sicer ni najljubša, je to lahko zelo dobra napoved za veliko skakalnico, če bo glava prava," dodaja.

Mežnar zaključuje v podobnem tonu: "Slovenci smo znani kot letalci. Že zdaj smo olimpijski prvaki in podprvaki, kar je odlična napoved za večjo napravo, kjer se bodo še bolj domače počutili."

smučarski skoki Urša Križnar Mitja Mežnar ekipni duh olimpijske igre

Bolnikom, ki ne morejo jesti, rešuje življenje

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ideje iz Vrtca Sonček: pustne maske, ki jih lahko naredite tudi doma
Ideje iz Vrtca Sonček: pustne maske, ki jih lahko naredite tudi doma
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu
Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534