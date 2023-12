Krizni center za mlade v Celju: Dragocena izkušnja in učenje za življenje

''Če ne bi prišel sem, je vprašanje, kako bi se moja življenjska zgodba razvila.'' To so besede nekaterih otrok, ki so prebivali ali odšli na pogovor v Krizni center za mlade v Celju, ki te dni praznuje svojo 25. obletnico. Ob tej prelomnici smo se pogovarjali s strokovno delavko centra, ki nam je zaupala, kakšno je njihovo poslanstvo, kako poteka obravnava otroka ali mladostnika in za kaj si v centru prizadevajo.

Krizni center za mlade Celje (KCM) je organizacijska enota CSD Celje in je začel s svojim delovanjem decembra 1998. Nastal je kot drugi od sedanjih devet KCM v Sloveniji. Je regijsko organiziran center, ki pokriva osem upravnih enot: Celje, Žalec, Velenje, Mozirje, Laško, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur, pojasnjuje Mojca Kolar, univerzitetna diplomirana socialna delavka in strokovna delavka v centru.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen v pomoč otrokom in mladostnikom od šestega do 18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku, bodisi zaradi nevzdržnih razmer doma (nasilje, zlorabe, alkoholizma ...), zaradi upora staršem iz različnih razlogov, zavrnitve s strani staršev, težav v šoli, osebne in čustvene prizadetosti, stisk ob razmišljanju o samostojnosti ipd. Tu imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za reševanje stiske in tudi možnost, da se samostojno odločajo za katero koli od ponujenih rešitev, seveda upoštevajoč starost in čustveno zrelost mladostnika. V KCM lahko pride otrok oz. mladostnik sam ali po nasvetu in usmeritvi druge osebe (svetovalne službe, socialnega delavca na CSD, Policija idr.). "Ko otroci in mladostniki začutijo, da zadevi niso kos, se lahko kadar koli obrnejo na nas. Odprti smo 24 ur na dan, 365 dni na leto, lahko pa k nam tudi samo pokličejo," dodaja Kolarjeva. Ko strokovni delavci z njimi opravijo razgovor, se na podlagi povedanega dogovarjajo za obliko pomoči ali zgolj za razgovore, lahko gre tudi za en pogovor ali dva ali mogoče usmeritev na kakšno primernejšo institucijo.

Delo v KCM v grobem delijo na dve ravni: Otrokom in mladostnikom nudijo 24-urno varnost in zatočišče ter oskrbo, kadar je potreben hiter in začasen umik iz družine, lahko pa pridejo tudi samo na pogovor. Delo zajema: - osebno pomoč mladim, - svetovanje, - zatočišče in oskrbo, - skupno iskanje možnosti za ustreznejše reševanje težav, - pripravo mladih na vrnitev v njihovo družino ali bivanje drugje, - učenje za življenje (kuhanje, pospravljanje, skrb za osebno higieno ...), - delo za šolo, - sprostitvene dejavnosti (šport, ustvarjanje, druženje ...).

Bivanje v KCM je lahko na podlagi prostovoljnosti, kar pomeni, da se tako mladostnik kakor tudi starši zavedajo stiske in so pripravljeni pristopiti k njenem reševanju. V teh primerih gre za prostovoljno namestitev, kjer sta KCM in CSD vključena z namenom pomoči celotni družini pri iskanju poti iz stiske, v kateri se je družina oziroma mladostnik znašel.

"Učenje za življenje" Za mladostnike, nam zaupa Kolarjeva, pa je to posebna izkušnja. Dan je namreč pri njih zelo strukturiran, ogromno je dela na mladostnikovi stiski, na šoli, pa tudi prostočasnih dejavnostih in učenja za življenje. "Pripravljamo obroke, skrbimo za hišo, marsikateri od otrok je morda pri nas prvič kuhal, pomival posodo, nekateri se učijo tudi osebne higiene." Ogromno hodijo v naravo in igrajo družabne igre, za kar Kolarjeva pojasnjuje, da je dober pristop do njihovih težav. "Mladostniki in otroci se večinoma lažje razgovorijo o svoji stiski med neko dejavnostjo." Njihovo delo je zaradi tega veliko bolj dinamično, ker ni tako formalno kot v kakšni drugi instituciji.

Dobra popotnica za vse življenje "V vseh teh letih se mladostniki, ki so pri nas prebivali pred veliko leti, oglasijo pri nas in nam povedo, da je bila ta izkušnja dragocena," pove Kolarjeva. Kot dodaja, se tam učijo strpnosti, prilagajanja. "Marsikdo je prišel sem in rekel: Če ne bi prišel sem, vprašanje, kako bi se moja življenjska zgodba zavrtela."

