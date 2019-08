Verniki na kriznem sestanku: Molili bomo za rešitev

Spomnimo, da je murskosoboški župnik Goran Kuhar v tem tednu kar v župnijskem listu oznanil, da ga nadleguje, zalezuje in celo grozi 65-letna Lidija Turk Klemenčič, in vernike pozval, naj ne nasedajo govoricam, ki jih širi. Klemenčičeva, ki je sama želela stopiti pred kamero, pa trdi, da je zgodba povsem drugačna, da sta imela z 38-letnim župnikom triletno razmerje, da ji je pisal ljubezenska pisma ter da sta se nameravala poročiti.

V zgodbo se je nato vpletla celo policija in poročeni 65-letnici izdala plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, zbirali naj bi tudi obvestila o zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženj.

Po oznanilu v župnijskem listu naj bi se stanje samo še poslabšalo, pravi tamkajšnji kaplan Aljaž Baša : "Gospa je prišla pred župnišče, župnik je sedel zunaj, ljudje so prihajali k sveti maši. Začela ga je verbalno napadati, fizično je napadla dve osebi, ki sta bili tukaj z njim. Zvečer po sveti maši je grozila tudi župnikovi mami po telefonu, v torek zjutraj je trikrat poklicala na župnijski telefon in trikrat grozila tudi nam."

Odzval se je tudi murskosoboški škof Peter Štumpf in na Facebooku zapisal, da je župnik s tem, ko je javno spregovoril o težavah, izpričal svojo veliko poštenost in spoštovanje do duhovništva. Škof pa naj bi medtem razmišljal o ukrepih zoper Klemenčičevo. "Kanonsko pravo pozna tri različne zdravilne kazni: interdikt, suspenz, izobčenje. Najbolj preprosta je interdikt, ki pomeni zaporo bogoslužja. To pomeni, da se verniku prepove, da bi obiskoval ali bil deležen sadov svetega bogoslužja,"je za 24UR ZVEČER povedal Slatinek.

Potezo, da je župnik prvi spregovoril o celotni zadevi, in to kar v župnijskem listu, pa je škof označil za pogumno:"Težko sodim o tem, da je župnik stvar zapisal v župnijski list. Veliko bolj se oziram na kodeks, ki v primeru, ko gre za sum kaznivega dejanja, svetuje, da je treba bolj previdno pristopati k zadevi," meni Slatinek in dodaja, "vsekakor bi bilo bolj modro, če bi župnik najprej obvestil škofa in se potem skupaj z njim odločil, kakšen odgovor bosta podala glede na opisano zadevo."