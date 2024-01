Križniškemu redu namesto križevniške cerkve odškodnina

Kot so zapisali pri Festivalu Ljubljana, sta Mestna občina Ljubljana (MOL) kot zavezanec za vračilo nepremičnine in Festival Ljubljana kot uporabnik nepremičnine vseskozi vztrajala, da obstaja ovira za vrnitev nepremičnine v naravi. V več let trajajočem postopku sta zatrjevala, da bi vrnitev križevniške cerkve v naravi pomenila bistveno okrnitev prostorske kompleksnosti in namena izrabe Križank kot edinstvenega prireditvenega prostora v Ljubljani.

Ministrstvo za kulturo je zavrnilo zahtevo križniškega reda za vračilo križevniške cerkve v naravi in odločilo, da se mu namesto vračila cerkve v naravi izplača odškodnina v državnih obveznicah, so sporočili s Festivala Ljubljana. Pravna zastopnica križniškega reda Alja Šiška je napovedala sprožitev upravnega spora na Upravnem sodišču.

Ministrstvo je v odločbi, že šesti, ki se nanaša na ta denacionalizacijski zahtevek križnikov, stališče Festivala Ljubljana in MOL potrdilo. Zapisalo je, da bi z vrnitvijo križevniške cerkve prišlo do bistvene okrnitve namena izrabe prireditvenih prostorov v ljubljanskih Križankah, s tem pa do okrnitve raznolikega in kakovostnega kulturnega programa, ki je v javnem interesu in se izvaja v edinstvenem prireditvenem prostoru v Sloveniji. Kot so še zapisali pri Festivalu Ljubljana, je s tem ministrstvo omogočilo nadaljnji nemoten razvoj festivalske dejavnosti. Križanke predstavljajo edinstven prireditveni prostor v svetovnem merilu z nenadomestljivim ambientom.

Po poročanju današnjega Dnevnika je ministrstvo za kulturo zato, ker je zavrnilo zahtevo za vrnitev križevniške cerkve v naravi, denacionalizacijskemu upravičencu odmerilo 340.305 evrov odškodnine. Na toliko je bila namreč ocenjena vrednost cerkve ob podržavljenju. Odškodnino bi moral križniškemu redu v obliki državnih obveznic izplačati Slovenski državni holding.

Pravna zastopnica križniškega reda Alja Šiška je v torek za Dnevnik povedala: "Danes smo prejeli odločbo o zavrnitvi vračila križevniške cerkve v naravi in o izplačilu odškodnine. Nad to odločitvijo smo seveda zelo razočarani, ker vemo, da gre za politično odločitev. Politika v takšnih postopkih nima kaj iskati. Zoper navedeno bomo pri Upravnem sodišču sprožili upravni spor in se borili naprej. Križevniška cerkev je kulturni spomenik, ki pripada križniškemu redu."

Križevniška cerkev oz. cerkev device Marije Pomočnice v ljubljanskih Križankah je bila do leta 1949, ko je bila podržavljena, matična cerkev križniškega reda. Denacionalizacijski zahtevek, da želijo v naravi nazaj celoten kompleks Križank, so križniki oddali novembra 1992. Ministrstvo za kulturo je v svoji prvi odločbi iz aprila 1995 napovedalo, da bo križnikom v naravi vrnilo le cerkev, za preostale objekte pa jim je odmerilo odškodnino.

Ministrstvo za kulturo je sicer že štirikrat izdalo odločbo o vrnitvi cerkve v last in posest križnikom. To je storilo aprila 1995, septembra 2006, marca 2017 in aprila 2022. A so vse štiri odločbe padle. Prve tri so bile na koncu sodno razveljavljene, zadnjo iz aprila 2022 pa je odpravilo ministrstvo samo in si odredilo, da mora o zadevi ponovno odločati.

V vmesnem času je ministrstvo enkrat sprejelo tudi drugačno odločitev. Septembra 2014 je namreč križniškemu redu za cerkev določilo odškodnino v obveznicah slovenske odškodninske družbe. Tudi to odločbo je upravno sodišče odpravilo.