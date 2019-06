Krizo Adrie Airways poglobila neuspešna dobava petnajstih ruskih letal

V Adrii Airways zagotavljajo, da težave z odpovedjo letov niso povezane s finančnim stanjem in varnostjo. Normalizacijo napovedujejo z julijem, a mnogi niso prepričani, da bo temu tako. Zaradi preobremenjenosti negodujejo tudi piloti, ki so nezadovoljni z izplačilom plač in preobremenjenostjo.

Ko je začela serija odpovedi letov - minuli konec tedna je število preseglo deset na dan - so to v družbi pojasnjevali s "tehničnimi in operativnimi razlogi". Ker smo se želeli prepričati, da ne gre za olepševanje rdečih bilanc, smo Adrio prosili za pojasnila. "Poleg rednega vzdrževanja prihaja tudi do ad hoc tehničnih okvar, kar v letalski industriji ni popolnoma nič nenavadnega, žal pa pri izvedbi plana letenja to lahko rezultira v odstopanjih," so pojasnili in dodali, da Adria Airways dosledno sledim visokim varnostnim standardom, ki določa nadaljnje operativne postopke in varnost letenja.

V Adrii so pojasnili, kaj so tehnični in operativni razlogi, zaradi katerih so nastale zamude. FOTO: POP TV

Del, ki se nanaša na 'operativne razloge' pa govori o manjku posadk. "Kljub temu, da smo samo v lanskem letu zaposlili več kot 50 pilotov, le-teh še vedno primanjkuje. Trenutno izvajamo intenzivna usposabljanja, ki bodo po pričakovanjih kmalu zaključena." V Adrii pa dodajajo, da je eden od bistvenih razlogov za trenutne razmere, poslovni plan, ki je v letošnjem letu temeljil na dodatnih 15 letalih SSJ100, ki bi morala biti dobavljena v okviru dolgoročne najemne pogodbe z družbo Sukhoi Civil Aircraft Company. Ker pa je dogovor padel v vodo, so nastale težave. "Tako plani letenja kot plani vzdrževanja so temeljili na tem sodelovanju. Urnike letenja smo lahko relativno hitro prilagodili, plana vzdrževanja pa ni moč spreminjati v relativno kratkem času." Letalski prevoznik tako zanika, da bi bila razloga povezana s finančnim stanjem ali varnostjo, ki da ostaja na najvišji ravni in ni vprašljiva.

Adria Airways z rusko družbo Sukhoi Civil Aircraft Company ni uspela doseči dogovora o dobavi 15 letal SSJ100. FOTO: AP

Pri Adrii so tudi zanikali, da so zaprosili za državno pomoč. "Iščemo pa načine za boljše sodelovanje," trdijo pri letalskem prevozniku. Zamujanje plač pilotov Svoje nezadovoljstvo so izrazili tudi v Sindikatu prometnih pilotov Slovenije (SPPS), kjer sicer menijo, da so težave povezane s preveč optimistično zastavljenim urnikom letov v poletni sezoni in preveliko obremenitvijo pilotov. Piloti so v mesecu juniju, čeprav je to v nasprotju s kolektivno pogodbo, prejeli plačo v dveh delih. Druga polovica plače je prispela z dvodnevno zamudo. "Dnevnice po nalogu za let pa redno zamujajo in so izplačane po petnajstem v mesecu, kar zopet pomeni kršitev kolektivne pogodbe pilotov," je povedal Luka Radovic, vodja sindikata pilotov. Vodstvo jim je zagotovilo, da bodo dnevnice poravnane do 20. v mesecu, preostali del neplačanih prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje pa do konca meseca.

V sindikatu pilotov so nezadovoljni z zamujanjem plač ter velik preobremenjenostjo. FOTO: Shutterstock

Predstavniki pilotov so se sestali tudi s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in z njim izmenjali poglede ter ideje. "Veseli nas, da nam je prisluhnil in bil konstruktiven sogovornik," je povedal Radovic. Sindikat sicer od vodstva podjetja pričakuje, da se bo ustrezno odzvalo na številne odpovedi letov, "ki kvarijo ugled pri potnikih in poslovnih partnerjih". "Lastniki so omadeževali nemški imidž v Sloveniji" Nekdanji predsednik uprave Adrie Airways Peter Grašek pa krivdo za nastanek težav pripisuje nemškemu lastniku. Kot pravi, bi vsak resen lastnik moral s svojo lastnino ravnati odgovorno. Grašek meni, da lastniki podcenjujejo Slovenijo in slovenske lastnike ter tudi državo, misleč, da bo ta zopet pomagala družbi, ki je sedaj v privatni lasti. "SDH je družbo prodal za majhen denar oz. jo praktično podaril sedanjim lastnikom. Ti so očitno dolžni velike vsote denarja. Če bi država pomagala, bi plača dolgove lastnika, kar ne bi bilo smiselno," je prepričan Grašek.