Krka del zelene Kosove doline spremenila v parkirišče

Podjetje si je sicer, kot je danes popularno pri družbenih akterjih, zadalo cilj razvoja trajnostne mobilnosti in zmanjšanja uporabe osebnih vozil. Pri uresničevanju načrta pa je naletelo na težave, saj je povprečna oddaljenost zaposlenih od službe 40 kilometrov, le osem odstotkov pa je takih, ki so od službe oddaljeni do tri kilometre. Javni prevoz zunaj ožjega dela Novega mesta je slabo razvit, zato zaposleni prihajajo v službo z avtomobilom. Da bi zaposlenim olajšali prihod na delo in da bi promet na parkirnih površinah Krkinega kompleksa na osrednji lokaciji v Ločni pri Novem mestu potekal čim bolj nemoteno, so v podjetju novembra 2012 sprejeli interni parkirni red, ki omogoča, da zaposleni parkirajo na parkirnih mestih, ki so najbližje njihovemu delovnemu mestu.

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je po zadnjih podatkih konec leta 2019 zaposlovala 11,696 ljudi, od tega v Sloveniji 5386. Ker se je število zaposlenih v novomeški tovarni skozi leta vztrajno povečevalo, so bili v podjetju prisiljeni razmišljati o zagotovitvi dodatnih parkirnih mest. Težavo je predstavljala tudi občinska prometna infrastruktura, ki se ni razvijala skladno z rastjo in potrebami slovenskega farmacevtskega giganta.

Vse to pa ni dovolj, zato so v podjetju sklenili, da bodo "bolj ali manj zapuščene travnike in razraščajoče se grmovje" na drugi strani ceste spremenili v parkirišče. S tem pa so si nakopali nestrinjanje številnih občanov, nekateri izmed njih so se povezali v iniciativo PešFolk. Ta je opozarjala na dve ključni težavi. Najprej, da je podjetje, kljub sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je znotraj tovarniškega kompleksa določal tudi ureditev parkirnih površin, s svojimi prometnimi ureditvami poseglo izven kompleksa, "ob tem, da je sicer prostor za kasnejšo morebitno večjo širitev tovarne in za umestitev sorodnih proizvodnih ureditev rezerviran severno in vzhodno od obstoječega kompleksa Krke".

Na novomeški občini pravijo, da so v letu 2017 izvedli tudi javno razpravo ob razgrnitvi predloga sprememb prostorskega načrta, "ki je omogočil manj intenzivne posege v obravnavani prostor – zgolj parkirne površine z zelenimi ureditvami namesto večjih objektov –, za katere smo prejeli in nato obravnavali pripombe ter predloge občana in društva". Spremembe prostorskega načrta je potrdil občinski svet, kljub temu, da sta bila Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet soglasno proti.