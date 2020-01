Krka v romunski podružnici ni ugotovila očitanih nepravilnosti

Novinarji romunskega časnika Libertatea so se pred dnevi objavili dokumente, ki pričajo o tem, kako je tamkajnšnja podružnica Krke podkupovala zdravnike in farmacevte.Osredotičili so se na spodbude za predpisovanje zdravila ginko biloba in predložili dokaze o tem, kako so zdravnike podkupovali, da bi predpisali točno določena zdravila za srce. Vse skupaj se je dogajalo več kot desetletje.

Iz Krke so takrat sporočili, da so uvedli notranjo preiskavo, ki naj bi trajala do konca januarja, zdaj pa so v sporočilu za javnost zapisali, da v Romuniji niso ugotovili očitanih nepravilnosti.

Krka na podlagi ugotovitev posebne skupine zanika utemeljenost obtožb, ki izhajajo iz navedb, da naj bi Krka Romania delovala protizakonito in zdravila tržila s podkupovanjem zdravnikov, navodila za takšno ravnanje pa naj bi zaposleni v odvisni družbi dobili iz obvladujoče družbe.

"Krka svoja zdravila promovira na načine, ki jih dovoljujejo nacionalne zakonodaje in so v skladu z usmeritvami kodeksa ravnanja združenja generičnih proizvajalcev Medicines for Europe, katerega članica je. Vsi v podjetju, ki se ukvarjajo z marketingom, so zavezani Kodeksu ravnanja, Vsi, ki obiskujejo zdravnike in farmacevte, so pred začetkom samostojnega dela ustrezno izobraženi in morajo znanje redno obnavljati," so zapisali v Krki.

Krka Romania po njihovih besedah izvaja promocijske aktivnosti, ki so zakonite ter v skladu z zakonodajo v EU in Romuniji. Krka je izvedla notranjo preiskavo in ugotovila, da obtožbe o domnevni sistemski korupciji v Romuniji niso utemeljene niti glede zaposlenih v Krki Romania, še manj pa, da naj bi korupcijo vodili s sedeža matične družbe v Sloveniji.