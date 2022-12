Krkovič na dan proslave v Kočevski Reki zapustil VSO: Ne grem se več

Tone Krkovič je medtem ob obletnici združenju poslal svojo odstopno izjavo. Kot je zapisal, nepreklicno odstopa s funkcije člana predsedstva in podpredsednika združenja. Med razlogi za svojo odločitev je navedel, da je bil pod vlado Janeza Janše za Slovensko vojsko označen za "človeka s ceste". Po njegovih besedah so ga člani združenja označili tudi za "persono non grata", ko je postal sodelavec nekdanjega predsednika uprave GEN-I in zdajšnjega premierja Roberta Goloba , kasneje pa mu je tudi javno stopil v bran.

Golob je nedavno v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da mu je Krkovič "odprl oči o tem, kako razmišlja druga stran"."In če mi ne bi, bi lahko bil nekdo drug predsednik vlade. Morate se obdati z ljudmi, ki vam lahko na tistem področju največ povedo. Včasih to pomeni, da moraš za mnenje vprašati tudi nekoga, ki je prestopil na temno stran, zato da zaščitiš svetlobo, ni druge poti," je dejal Golob. Spomnil je, da je nekdanji premier Janša nekaj časa preživel v zaporu, kjer mu je družbo delal tudi Krkovič. Slednji je kasneje dejal, da je zaradi Golobovih besed presenečen in počaščen hkrati.

Odpor do Krkoviča so posamezniki in skupine članov VSO manifestirali na različne načine. Septembra na slavnostni seji predsedstva in proslavi na Pristavi ob prihodu na sestanek denimo niso želeli sedeti poleg njega in med njim ter ostalimi puščali "zgovorno praznino". To se po besedah Krkoviča ni zgodilo prvič.