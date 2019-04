Krkovič prepričan, da mu je proces Patria okrnil ime in vplival na zdravje

Upokojeni brigadir Anton Krkovič je prepričan, da mu je bila v zadevi Patria storjena krivica s krivično obtožnico, sojenjem in zaporom. Zato od države zdaj zahteva visoko odškodnino. Država mu je že ponudila 35.000 evrov, a jih je zavrnil. "Lepo vas prosim, za deset let take gonje kot je bila proti meni, 294 dni zapora na Dobu, zdaj ena managerska plača," je dejal Krkovič, ki zahteva dobrih 600.000 evrov odškodnine.

To je bila politična zarota stoletja, zaradi katere sem utrpel tako duševne kot fizične bolečine, pritiski pa so mi pustili posledice, je o zadevi Patria dejal upokojeni brigadir.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so tako danes kot pričo zaslišali Krkovičevega avtomehanika Jožeta Razpotnika, ki je popravljal tudi avtomobil višjega sodnika Milana Štruklja, člana senata, ki je potrdil prvostopenjsko obsodbo v zadevi Patria. Po pričanju avtomehanika naj bi mu sodnik dejal, da so četverico v zadevi Patria obsodili zato, ker je bil takšen ukaz z vrha. Na vprašanje, kaj pomeni beseda "vrh", pa je Krkovič navedel krog okoli nekdanjega predsednika države Milana Kučana. Razpotnik se sicer danes ni več spomnil, kdaj in na kakšen način mu je sodnik Štrukelj to povedal.

Pooblaščenka države pa je danes na sodišču opozorila na vprašanje Krkoviča priči pred sojenjem. Krkovič naj bi mu dejal: "So te uspeli prepričati?" Pooblaščenka je tak nagovor priče označila za neobičajen.

Današnje zaslišanje je bilo v prvem delu odprto za javnost, v drugem delu, ko je Krkovič govoril o zdravstvenih težavah in duševnih bolečinah, ki mu jih je prinesel proces, pa je bilo zaprto za javnost.

Obravnava se nadaljuje 23. maja, ko bo pričal tudi predsednik SDS Janez Janša in Ivan Črnkovič.