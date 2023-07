Posnetki iz zraka: vetrolom v dolini Krme drevesa podiral kot hišice iz kart

Ob izrednih vremenskih razmerah je v dolini Krme po vračanju s Triglava ostalo ujetih okoli 120 ljudi. Med njimi je bila tudi skupina 35 slepih oziroma slabovidnih in njihovi spremljevalci, ki so morali noč preživeti v Kovinarski koči. Do njih so se v sredo pozno zvečer skozi podrto drevje prebili reševalci GRS Mojstrana, ki so jim prinesli najnujnejše potrebščine. Dve osebi s spremljevalcem pa je v dolino prepeljal helikopter Slovenske vojske.

Vetrolom na območju dolin Krma, Kot in Vrata, ki je drevesa podiral kot hišice iz kart, je prekinil tudi oskrbo z električno energijo in vodo, še vedno so zaprte tudi nekatere cestne povezave. Vzpostavljena je le nujna prehodnost cest v Krmo in Kot, ki zaradi razsežnosti vetroloma in odpravljanja njegovih posledic do nadaljnjega ostajata zaprti. Cesta v dolino Vrata, ki je prav tako priljubljena vstopna točka za obisk gora, je medtem očiščena in ponovno odprta.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je sporočilo, da je škoda zaradi vetroloma v tem in preteklem tednu ogromna in po prvih ocenah znaša že več kot 450.000 kubičnih metrov lesne mase. Od tega je sredino neurje, ki je prizadelo predvsem severni in severovzhodni del Slovenije, poškodovalo in podrlo za 100.000 kubičnih metrov lesne mase.