Krnčeva bi hendikepiranemu občanu prepovedala voliti, svojci ogorčeni

Aktualna županja v Šmarjeških Toplicah Bernardka Krnc je s svojim ugovorom na tamkajšnji volilni komisiji dvignila veliko prahu. Ne strinja se namreč s tem, da imajo pravico do glasovanja tudi hendikepirane osebe. Krnčeva meni, da je "v imenu oseb, ki imajo odvzeto opravilno sposobnost in ki ne znajo ne brati ne pisati ne govoriti, obkrožil kandidata nekdo drug. Menim, da gre za kršenje človekovih pravic, in sicer zlorabo v politične namene".

Oglasili so se svojci hendikepiranega volivca Uroša Bregača, ki so zaradi izjav Krnčeve šokirani in ogorčeni.

Oče in skrbnik Uroša Bergača Tone Bregač je na novinarski konferenci povedal, da je Krnčeva glede zdravstvenega stanja njegovega sina poizvedovala pri direktorici Varstveno delovnega centra Novo mesto Romani Trpin. Ta se zaradi službenih obveznosti novinarske konference ni udeležila, je pa podala pisno sporočilo, da jo je Bernardka Krnc res poklicala po telefonu in spraševala po zdravstvenem stanju enega izmed varovancev. Dodala je, da ji teh podatkov ni posredovala, ker gre za poseganje v pravice posameznika, za namen klica pa je po njenih besedah izvedela šele iz medijev. Zaskrbljujoče je po mnenju Trpinove tudi to, da gre za politično motiviran kontekst tega poizvedovanja.

Bergač: Sin ima volilno pravico, to mu omogoča zakon

To je bila po besedah Bregača samo kaplja čez rob, saj so bili že v pretekli volilni kampanji pogosto deležni etiketiranja in preganjanja drugače mislečih, saj je znano, da njegova družina podpira županskega kandidata Marjana Hribarja. Kot je poudaril Bregač, ima njegov sin volilno pravico in se je do sedaj vedno udeležil volitev, to mu omogoča zakon in s tem se tudi sam počuti kot enakovreden del lokalne skupnosti.

Bregač z odvetniki tudi proučuje vse pravne možnosti za vložitev tožbe proti Krnčevi, od županje pa zahteva javno opravičilo in odstop s funkcije. "Gre za osebno prizadetost naše družine, prav zato želimo Krnčevi nastaviti ogledalo javnosti. Njeno početje je nemoralno in nelegitimno, pravna pot pa bo pokazala, da je najverjetneje tudi nezakonito," je prepričan Bergač.

Krnčeva vztraja: Šlo je za zlorabo hendikepiranega volivca in politični konstrukt

Bernarda Krnc vztraja, da je šlo pri tem glasovanju za "zlorabo hendikepiranega volivca" in politični konstrukt, naperjen zoper njo in njeno kandidaturo. Navedla je še več drugih domnev o napadih nanjo in njeno družino.

Sicer pa je v izjavi za televizijo med drugim dejala, da je volilna komisija glede na pravno prakso v Sloveniji njen ugovor zavrnila, vendar pa meni,"da to ni pravilno" in da bo treba "absolutno na tem področju spremenit zakonodajo".