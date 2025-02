Čas je za krofe: letos marsikje delajo tudi 'dubajske'

Zima je popustila. Pred vrati je pustni čas. Najbolj nor čas v letu, ko je po tradiciji dovoljeno grešiti na vse načine. Tudi pri hrani. Kralj pustnih dobrot je seveda krof in brez njega si tega časa ne znamo predstavljati. Ponekod krofe pečejo samo za pusta, a vsako leto se zanje posebej potrudijo. Zagotavljajo, da so to takšni krofi, da bi bila tudi vaša babica ponosna nanje.