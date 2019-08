Ko ima kdo srečo pravimo, da ima krompir. Jezikoslovci imajo svoje teorije o tem, zakaj smo si izmislili ta rek, čisto posebno razlago pa smo dobili v domu starejših na Fužinah, kjer so si privoščili pravi krompirjev praznik. Pobirali so ga, pripravljali in seveda jedli. In ob tem dokazali, da lahko krompir res prinese veliko sreče.