Krompirišče kosijo ročno

Kmečka opravila, v katerih je sodelovalo po več deset ljudi, so zamenjali stroji. Kmetija, na kateri ne bi imeli vsaj enega traktorja, danes praktično več ne obstaja. Da pa ponekod še vedno skrbijo za ohranjanje starih navad, se je prepričala naša ekipa. Pri družini Majster Roj v Selnici ob Dravi krompirišče še vedno kosijo ročno, s kosami. Zbere se kakih trideset moških, z delom začnejo zgodaj zjutraj in po nekaj urah je trava na njivi pokošena in pripravljena za spravilo krompirja. Kar pa opravijo strojno.