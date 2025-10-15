Krompirjeve počitnice kot jih še niste doživeli!

Paket Krompirjeve počitnice ob morju vključuje namestitev v družinski sobi, polpenzion in gratis bivanje za dva otroka do 14,99 let. Poleg tega pa še:

- Neomejeno kopanje v bazenih: brezskrbno čofotanje v bazenih z ogrevano morsko vodo Sea Spa in v bazenih s termo mineralno vodo v Termah Portorož.

- Mini Klub - brezplačen animacijski program v času počitnic: vsak dan med 10. in 13. ter med 17. in 19.

- Presenečenje za otroke in brezplačno parkirišče, ker podrobnosti štejejo.