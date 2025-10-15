Krompirjeve počitnice kot jih še niste doživeli!

Paket Krompirjeve počitnice ob morju vključuje namestitev v družinski sobi, polpenzion in gratis bivanje za dva otroka do 14,99 let. Poleg tega pa še:
- Neomejeno kopanje v bazenih: brezskrbno čofotanje v bazenih z ogrevano morsko vodo Sea Spa in v bazenih s termo mineralno vodo v Termah Portorož.
- Mini Klub - brezplačen animacijski program v času počitnic: vsak dan med 10. in 13. ter med 17. in 19.
- Presenečenje za otroke in brezplačno parkirišče, ker podrobnosti štejejo.
Otroška zabava in animacija
Medtem ko si bodo starši vzeli trenutek zase v Termah Portorož, bodo najmlajši uživali v Mini Klubu, ki ponuja pestro izbiro aktivnosti in delavnic, med katerimi so ustvarjalne in kulinarične delavnice, lov na zaklad, BBQ party, mini disco in predstava "Loro in čarobni napitek".
Ne pozabite na Halloween Fest, strašno zabavo 31. 10.
Vrhunec krompirjevih počitnic bo Halloween Fest 31. oktobra na plaži Meduza. Dogodek prinaša nepozabno zabavo za vso družino, s tekmovanjem za najlepše izrezano bučo, mini diskom, poslikavo obraza, skakanjem v vrečah in nastopom DJ-a. Za dodatno čarovnijo bo poskrbel čarodej Jole Cole za prav strašno doživetje pa letošnja novost, tunel strahu.
Čas za sprostitev in wellness za vse starosti
Za starše je jesenski oddih priložnost za reset. Razvajate se lahko v Sauna Parku s številnimi različnimi savnami in rituali vrtinčenja zraka, ki bodo ogreli vaše telo. Za globoko sprostitev bodo poskrbeli izkušeni tajski terapevti z avtentičnimi orientalskimi masažami v obnovljenem Wai Thai centru.
Dobro počutje ima tudi otroško različico, saj imajo v Termah Portorož tudi wellness za otroke. Nežna masaža s toplim kokosovim oljem, igriva Bubble Me kopel, solna soba in inhalacije so kratki, prijazni rituali, ki otroke na sproščen način uvajajo v svet wellnessa. Družine tako doživijo wellness kot skupno izkušnjo, kjer vsak član najde svoj košček miru.
Rezervirajte svoj oddih že danes in doživite popolne jesenske počitnice v Portorožu.
