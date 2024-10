Krompirjeve počitnice v LifeClass Hotels & Spa Portorož: Idealna destinacija za družinsko sprostitev in zabavo

Popoln paket za vso družino že od 144€ na noč

Izkoristite paket, ki vključuje polpenzion v družinski sobi (2+1) že od 144 € na sobo na noč ali družinsko sobo (2+2) že od 180 € na sobo. Ponudba vključuje tudi gratis bivanje za dva otroka do 12,99 let, animacijo za otroke, brezplačen parking, neomejen vstop v bazene in presenečenje v sobi za otroke!

Otroška zabava in animacija v Mini Klubu – brezplačno!

Medtem ko si bodo starši vzeli trenutek zase v savnah ali na sproščujočih masažah v Termah Portorož, bodo najmlajši uživali v Mini Klubu – brezplačnem animacijskem klubu, ki ponuja pestro izbiro aktivnosti in delavnic, med katerimi so:

- Kulinarične delavnice

- Raziskovanje okolice in gozdne ustvarjalne delavnice

- Čarovniška šola in lov na zaklad

- Mini kino, Mini disco in izdelovanje mask

- BARBEQUE party s slastnimi dobrotami