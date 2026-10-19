Krompirjeve počitnice v tujini? Preverite, kam potovanja odsvetujejo

"Popotnike prosimo, da se pred odhodom v tujino dobro pripravijo. Potrebno je preveriti potovalne dokumente, njihovo veljavnost, vstopne pogoje v državo, kamor odhajajo, in tudi, ali je potrebno cepljenje. (...) Nenazadnje je potrebno skleniti oziroma poskrbeti tudi za ustrezno zdravstveno potovalno zavarovanje," je v izjavi za medije povedal vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Viktor Mlakar. Med načrtovanjem potovanj je treba preveriti tudi morebitna varnostna tveganja. Mlakar svetuje, naj ljudje pred potovanjem preverijo priporočila zunanjega ministrstva. Ta lahko preverijo tudi na spletni in mobilni aplikaciji eLastovka. Države na svetovnem zemljevidu so obarvane glede na stopnjo previdnosti: zelena barva pomeni, da tveganje ni povečano, rumena barva označuje povišano stopnjo previdnosti, oranžno so obarvane države z visoko stopnjo previdnosti, rdeča barva označuje najvišjo stopnjo previdnosti, medtem ko za države, ki so obarvane črno, ministrstvo svetuje: zapustite državo.

Opozorila za potovanja FOTO: MZZ

Na dan 19. oktobra MZEZ odsvetuje vsa potovanja v naslednje države: Afganistan, DR Kongo, Iran, Jemen, Južni Sudan, Libanon, Libija, Mali, Niger, Palestina, Sirija, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Ukrajina, Belorusija, Burkina Faso, Čad, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan, Rusija in Venezuela. Večina teh držav je obarvanih v črno, kar pomeni, da na MZEZ vsem državljanom, ki se morda nahajajo tam, svetujejo, da dotične države zaradi resnih in nenadzorovanih varnostnih razmer zapustijo. Slovenskim državljanom odsvetujejo tudi vsa nenujna potovanja v: Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Oman, Papuo Novo Gvinejo, Savdsko Arabijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago, Vzhodni Timor, Združene arabske emirate, Kubo. Mlakar je opozoril, da je v državah, za katere so izdali priporočila visoke stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), lahko omejeno ali celo onemogočeno nudenje potrebne konzularne pomoči. Že tranzit skozi ta območja lahko predstavlja velik izziv v primeru poslabšanja razmer. Čeprav so lahko eksotične države zanimive, je lahko pot tja nevarna. Zato na MZEZ državljanom svetujejo, da se potovanjem na rizična območja izogibajo. V luči protestov po Evropi, tudi v Franciji, je ljudem svetoval spremljanje razmer in izogibanje območjem, kjer potekajo demonstracije. "Torej, če potujejo tja, naj vedo, da je lahko tisto območje (...) nevarno in ga morda raje iz svoje poti izpustijo," je še dodal.

Na ministrstvu opozarjajo tudi, da se lahko zakoni, norme in vrednote v drugih državah razlikujejo od tistih, ki smo jih navajeni doma, zato je ozaveščenost zelo pomembna. "Med samim potovanjem svetujemo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti," so poudarili na MZEZ.

eLastovka za boljše informiranje

Pred odhodom na potovanje pa pozivajo k registraciji v spletni in mobilni aplikaciji eLastovka. Aplikacija slovenskim državljanom ponuja zbrane vse potrebne kontakte diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini ter nujne številke, ki jih potrebujejo v primeru izrednih dogodkov. Prav tako omogoča informiranje v kriznih dogodkih, je sporočilo zunanje ministrstvo. Informacije državljanom v povezavi z uporabo aplikacije nudi tudi Klicni center 114. S pomočjo aplikacije eLastovka je ministrstvo v zadnjih mesecih večkrat interveniralo v izrednih razmerah v tujini, pri čemer je Mlakar izpostavil zlasti nedavne poplave v Nepalu in razmere na Siciliji, ko je izbruhnil vulkan Etna. Poleg diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si. Če državljani potujejo v države, kjer ne bodo imeli dostopa do svojega telefonskega operaterja, pa jim na ministrstvu svetujejo, da si predhodno pridobijo informacije, katero veleposlaništvo je pristojno za državo, kamor potujejo, in njegove kontaktne podatke.