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Krompirjeve počitnice v tujini? Preverite, kam potovanja odsvetujejo

Ljubljana, 19. 10. 2026 16.40 pred 29 minutami 3 min branja 36

Avtor:
K.H.
Opozorila za potovanja

Pred nami so prve počitnice v novem šolskem letu in mnoge družine jih izkoristijo za potovanje v tujino. Na zunanjem ministrstvu državljanom svetujejo, naj bodo pri načrtovanju potovanj previdni in se dobro pripravijo na pot. Zaradi trenutnih razmer odsvetujejo nenujna potovanja na Bližnji vzhod in v nekatere druge države.

"Popotnike prosimo, da se pred odhodom v tujino dobro pripravijo. Potrebno je preveriti potovalne dokumente, njihovo veljavnost, vstopne pogoje v državo, kamor odhajajo, in tudi, ali je potrebno cepljenje. (...) Nenazadnje je potrebno skleniti oziroma poskrbeti tudi za ustrezno zdravstveno potovalno zavarovanje," je v izjavi za medije povedal vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Viktor Mlakar.

Med načrtovanjem potovanj je treba preveriti tudi morebitna varnostna tveganja. Mlakar svetuje, naj ljudje pred potovanjem preverijo priporočila zunanjega ministrstva. Ta lahko preverijo tudi na spletni in mobilni aplikaciji eLastovka. Države na svetovnem zemljevidu so obarvane glede na stopnjo previdnosti: zelena barva pomeni, da tveganje ni povečano, rumena barva označuje povišano stopnjo previdnosti, oranžno so obarvane države z visoko stopnjo previdnosti, rdeča barva označuje najvišjo stopnjo previdnosti, medtem ko za države, ki so obarvane črno, ministrstvo svetuje: zapustite državo.

Opozorila za potovanja
Opozorila za potovanja
FOTO: MZZ

Na dan 19. oktobra MZEZ odsvetuje vsa potovanja v naslednje države: Afganistan, DR Kongo, Iran, Jemen, Južni Sudan, Libanon, Libija, Mali, Niger, Palestina, Sirija, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Ukrajina, Belorusija, Burkina Faso, Čad, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan, Rusija in Venezuela. Večina teh držav je obarvanih v črno, kar pomeni, da na MZEZ vsem državljanom, ki se morda nahajajo tam, svetujejo, da dotične države zaradi resnih in nenadzorovanih varnostnih razmer zapustijo.

Slovenskim državljanom odsvetujejo tudi vsa nenujna potovanja v: Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Oman, Papuo Novo Gvinejo, Savdsko Arabijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago, Vzhodni Timor, Združene arabske emirate, Kubo.

Mlakar je opozoril, da je v državah, za katere so izdali priporočila visoke stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), lahko omejeno ali celo onemogočeno nudenje potrebne konzularne pomoči. Že tranzit skozi ta območja lahko predstavlja velik izziv v primeru poslabšanja razmer.

Čeprav so lahko eksotične države zanimive, je lahko pot tja nevarna. Zato na MZEZ državljanom svetujejo, da se potovanjem na rizična območja izogibajo.

V luči protestov po Evropi, tudi v Franciji, je ljudem svetoval spremljanje razmer in izogibanje območjem, kjer potekajo demonstracije. "Torej, če potujejo tja, naj vedo, da je lahko tisto območje (...) nevarno in ga morda raje iz svoje poti izpustijo," je še dodal.

Preberi še Več evropskih držav opozarja na previdnost ob potovanjih v Francijo

Na ministrstvu opozarjajo tudi, da se lahko zakoni, norme in vrednote v drugih državah razlikujejo od tistih, ki smo jih navajeni doma, zato je ozaveščenost zelo pomembna. "Med samim potovanjem svetujemo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti," so poudarili na MZEZ.

eLastovka za boljše informiranje

Pred odhodom na potovanje pa pozivajo k registraciji v spletni in mobilni aplikaciji eLastovka. Aplikacija slovenskim državljanom ponuja zbrane vse potrebne kontakte diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini ter nujne številke, ki jih potrebujejo v primeru izrednih dogodkov. Prav tako omogoča informiranje v kriznih dogodkih, je sporočilo zunanje ministrstvo. Informacije državljanom v povezavi z uporabo aplikacije nudi tudi Klicni center 114.

S pomočjo aplikacije eLastovka je ministrstvo v zadnjih mesecih večkrat interveniralo v izrednih razmerah v tujini, pri čemer je Mlakar izpostavil zlasti nedavne poplave v Nepalu in razmere na Siciliji, ko je izbruhnil vulkan Etna.

Poleg diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si. Če državljani potujejo v države, kjer ne bodo imeli dostopa do svojega telefonskega operaterja, pa jim na ministrstvu svetujejo, da si predhodno pridobijo informacije, katero veleposlaništvo je pristojno za državo, kamor potujejo, in njegove kontaktne podatke.

Konzularne storitve v tujini

Diplomatska predstavništva in konzulati državljanom v tujini nudijo pomoč pri/ob:

- izdaji potnega lista ali osebne izkaznice,

- kraji ali izgubi izdajo potnega lista za vrnitev,

- posredovanju pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Slovenijo,

- odvzemu prostosti vzpostavitev stika z državljanom/državljanko,

- obveščanju svojcev ali prijateljev v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,

- pomoči pri vzpostavitvi stika z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev),

- pomoči pri urejanju upravnih zadev v Sloveniji, overjanje fotokopij, potrdil, splošnih upravnih pooblastil in podpisov v upravnih postopkih,

- sprejemu vlog za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične in pravne osebe,

- obveščanju o izrednih dogodkih in kriznih razmerah v tujini preko aplikacije eLastovka,

- pomoči pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (na primer teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

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KOMENTARJI36

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alicante1234
19. 10. 2026 17.56
Francija vsa zelena a v plamenih
Odgovori
0 0
Gutenberg
19. 10. 2026 17.56
Za Francijo in Španijo tveganje ni povečano??
Odgovori
0 0
sebak81
19. 10. 2026 17.54
S kje so pobrali pa zemljevid, da še imen držav niso prevedli?
Odgovori
+1
1 0
Jejzus
19. 10. 2026 17.54
Se pravi kjer ZDA nima interesa je varno potovati ?!
Odgovori
+1
1 0
123soba
19. 10. 2026 17.49
Izogibajte se Ljubljani, Bohinju, Kranjski gori in Bledu, tam vas bodo obrali do kosti. Radarji, parkirnine, mestni redarji, gostinci, vstopnine.... Pa še tatov je dosti po ulicah...
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
19. 10. 2026 17.46
VSI PODPORNIKI PALESTINE, POJDITE V PALESTINO, VSI PODPORNIKI UKROTOV V UKRAJINO IN TAKO NAPREJ!!!
Odgovori
+8
8 0
Podlesničar
19. 10. 2026 17.50
Ti pa na Brezje.
Odgovori
-1
1 2
ZeleniGuru
19. 10. 2026 17.42
Neverjetno kako se laže in zavaja z varnostjo v evropi. Samo čisto zadnji primer v franciji. To se tam dogaja pogosto. Koliko kaj plačajo da ostanejo ''varna'' država.
Odgovori
+2
3 1
printer
19. 10. 2026 17.42
Bodite fer in pobarvajte črno in rdeče kar nekaj mest po EU ( Paris, Milano, Palermo itd...)...
Odgovori
+5
5 0
mmickica
19. 10. 2026 17.29
... in v vsa glavna mesta po Evropi zaradi demonstracij. Torej tokrat je sr... vsepovsod po svetu.
Odgovori
+8
9 1
fljfo
19. 10. 2026 17.33
Ljubljana?
Odgovori
+5
6 1
Dr. Janez
19. 10. 2026 17.29
Pr Hutijih je prima, maš namestitev zastonj, pa hrano tudi, sicer je oboje bolj kratkoročno, ampak ... .
Odgovori
+2
3 1
bohinj je zakon
19. 10. 2026 17.26
Veliki problem za tiste, ki so na minimalcu.
Odgovori
+9
10 1
bandit1
19. 10. 2026 17.24
Kolikor vem se je gospod z veliko Gospod Šter upokojil in vas ne bo vlačil nazaj.
Odgovori
+11
12 1
Quatroporte
19. 10. 2026 17.23
Za vse tiste ,ki jim je palestina blizu,je zdejle pravi cas za ogled pariza, da obcutijo palestinsko kulturo, ker eifflov stolp s palestinsko zastavo v teh precudovitih jesenskih odtenkih je nepozabno dozivetje.
Odgovori
+12
13 1
Animal_Pump
19. 10. 2026 17.22
Dubaj je zakon. Po tistih nekaj dronih...so mehkuzci spokal domov. Ostale, ki se nam fučka...delajo z njimi kot s krallji.
Odgovori
-10
2 12
pingvinislo5
19. 10. 2026 17.47
Dubaj z droni ali brez je po okoli 80ih obiskanih državah in več 100 obiskanih mest eno najbolj brezveznih mest, ki sem jih obiskal. Sem vesel, da ti je super. Je vsaj manj gužve na dejansko dobrih lokacijah.
Odgovori
+2
2 0
tmj
19. 10. 2026 17.18
zanimivo da je afrike polovica crne, kako pa to da jim ne deluje sistem so neubogljivi tet ki prihajoj h nam, pri nas pa se bodo obnasali drugače ane?! vidite kaj se dogaja v franciji in se kar to počnete..namenoma hočete uničiti lastno drzavo da vas ni sram politiki rees
Odgovori
+12
13 1
hribouc
19. 10. 2026 17.17
Ja, ljudje že komaj čakajo potovati ob takšnih cenah življenskih potrebščin...
Odgovori
+4
6 2
Animal_Pump
19. 10. 2026 17.19
Verjem da gredo. Tud ce se zapufajo do daske....bodo šli.
Odgovori
+7
10 3
Ben Hur
19. 10. 2026 17.14
V Franciji je tudi vojno stanje. Pomoje nevarnejse kot Ukrajina.
Odgovori
+17
17 0
Mungo1
19. 10. 2026 17.13
Rusija je ena najbolj varnih drzav! Preverjeno.
Odgovori
+11
14 3
pingvinislo5
19. 10. 2026 17.11
Jordanija je ravno zdele za it. Varna, brez turistov, klima je prijetna.
Odgovori
+5
7 2
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
19. 10. 2026 17.11
zna bit zanimiv zdej it v Francijo v Pariz ja
Odgovori
+10
10 0
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