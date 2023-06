Kronična utrujenost voznikov: 'Pomemben je kakovosten počitek'

Anketa Evropske federacije delavcev v prometu iz leta 2021, ki je vključevala 2800 voznikov avtobusov in tovornjakov, je pokazala zaskrbljujoče rezultate. Kar 60 odstotkov teh voznikov je med vožnjo utrujenih in skoraj tretjina jih je priznala, da je v zadnjem letu vsaj enkrat zaspala za volanom.

Sindikat delavcev prometa in zvez želi v okviru evropske študije opozoriti na težavne razmere, v katerih delajo vozniki tovornjakov in avtobusov v evropskem cestnem prevozu. "Kronična utrujenost pri voznikih povzroča slabše duševno in psihično počutje, kar posledično vodi do slabšega nadzora nad vozilom, podaljša reakcijski čas, izgubo občutka za hitrost in pozornost ter zmanjšano zaznavanje nevarnosti," je razložila generalna sekretarka sindikata Saška Kiara Kumer .

V sindikatu so ministrstvo za infrastrukturo že pozvali k odklonilnemu stališču glede predloga spremembe uredbe Evropske komisije, ki ureja odmore in počitke voznikov avtobusov in tovornjakov. Tudi sami menijo, da dodatno odlaganje počitkov zaradi problema kronične utrujenosti lahko prinese še več prometnih nesreč.

V. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Simona Felser je na novinarski konferenci med drugim predstavila akcijo Varno v poletje, v okviru katere bodo voznike na slovenskih cestah poleti opozarjali na tveganja, ki jih v prometu prinaša utrujenost, tudi v povezavi z visokimi temperaturami. Vozniki naj pred daljšo vožnjo načrtujejo več kratkih postankov, približno na dve uri, je svetovala Felserjeva.

Izpostavila je, da bomo večjo varnost na cestah za vse dosegli tudi ob začetku veljave novega evropskega pravila, ki bo 7. julija 2024 začel veljati za vsa vozila v cestnem prometu in bo zahteval, da so vozila opremljena z varnostnimi sistemi, med katerimi je tudi sistem za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika.

Predstavnik zaposlenih v cestnem tovornem prometu pri sindikatu Goran Jovanovič je prav tako opozoril na problematiko neenakomerne razporeditve delovnega časa in nadurnega dela. Pojasnil je, da je predlog Evropske komisije za podaljšanje delovnega časa voznikov avtobusov in tovornjakov nedopusten. Rešitev je strogo upoštevanje zakonodaje in okrepljeno delo inšpekcije, ki bi bolj učinkovito nadzirala spoštovanje delovnega časa, je predlagal.

V sredo sindikat na postajališčih ob cestah organizira tudi akcijo ozaveščanja voznikov tovornjakov in avtobusov o nevarnostih kronične utrujenosti, so napovedali.