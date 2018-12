Krovec priznal krivdo, povrniti bo moral stroške sanacije

V požaru v večstanovanjski stolpnici v ulici Matije Tomca 2 v Domžalah so 26. oktobra 2013 popolnoma zgorela štiri stanovanja v 12. nadstropju in dve v 11. nadstropju, ostala stanovanja pa so bila zalita z vodo.

Iz stanovanjskega bloka so zaradi požara evakuirali okoli 150 ljudi. Nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, zaradi vdihovanja plina pa so eno osebo odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, ki so jo po pregledu odpustili iz zdravniške oskrbe. V požaru je bilo sicer uničenih devet stanovanj, brez bivališča je ostalo 34 stanovalcev.

Po premisleku dejanje priznal, sodnica pa ge je pohvalila

Tožilstvo je Ismetu Silahiću kot odgovorni osebi podjetja Silmont, ki je na strehi stolpnice opravljalo krovska dela, očitalo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti. Na sodišče je prvič prišel že pred več kot mesecem dni, a je zaprosil za preložitev predobravnavnega naroka. Po dolgem premisleku se je odločil, da krivdo prizna.

Obsojeni mora Zavarovalnici Maribor vrniti 792.966,49 evra stroškov sanacije, Zavarovalnici Triglav pa 88.952,52 evra. Tolikšna sta bila premoženjskopravna zahtevka, ki sta ju vložili zavarovalnici.

Kot so napisali v Dnevniku, je sodnica Ana Testen Silahića pohvalila, ker je dejanje priznal. Po njenih besedah je "nemogoče, da bi nekdo s poštenim delom lahko kadarkoli poplačal takšen znesek". Oprostila ga je tudi plačila sodnih stroškov. Je pa na pravdo napotila eno od stanovalk, ki terja povrnjeno škodo za uničene lestence, krznene plašče in kučme, nakit, knjige ter več kosov dodatkov za stanovanje.