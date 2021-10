Kulturniki nasprotujejo finančnim rezom programov nevladnih organizacij

V pismu organizacije navajajo, da je sicer splošni kazalnik dober, a da jih skrbi dejstvo, da so na nekaterih postavkah načrtovana znižanja. Kot so zapisali v pismu, do največjega reza prihaja pri postavki spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, iz katere država sofinancira programe in projekte nevladnih organizacij, ki so mednarodno prepoznani in prejemajo številne nagrade in vabila k sodelovanju.

Z rebalansom proračuna za prihodnje leto se postavka s slabih 6,5 milijona evrov zmanjšuje na dobrih 3,5 milijona evrov. Tak odnos do kulture bi po njihovem povzročil zaton pomembnih kulturnih središč, izginotje mednarodnih kulturnih povezovanj in zmanjšanje domačih in tujih obiskovalcev, navajajo v pismu.