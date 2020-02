Kroži veliko število različnih virusov gripe, na Hrvaškem 20.000 obolelih

Visoka pojavnost gripi podobnih bolezni in ostalih okužb dihal se izraža v izbruhih v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Letos kroži veliko število različnih virusov: gripa a(H1N1), dve različni skupini sevov A(H3N2) in dve različni skupini sevov gripe B/Victoria.

Število obiskov z gripi podobno boleznijo v ambulantah primarnega zdravstva je v tednu med 3. in 9. februarjem nekoliko upadlo, a je še vedno visoko. Najbolj so prizadete starostne skupine do 14 let, pa tudi mladi med 15. in 19. letom. Tudi pojavnost akutnih okužb dihal je bila nekoliko nižja.

Priliv vzorcev za testiranje za gripo in druge okužbe dihal v omenjenem tednu ni več naraščal. Virus gripe so skupno dokazali v 36 odstotkih testiranih vzorcev. Med vzorci, odvzetimi v primarnem zdravstvu, je bilo pozitivnih 64 odstotkov, med vzorci, ki izhajajo iz bolnišnic, pa 34 odstotkov.

Največ, dve tretjini, je bilo tipa gripe A, vendar manj kot prejšnji teden, ko je bilo 82 odstotkov takšnih vzorcev. Podtipa A(H1NN1) je bilo 15 odstotkov, ostalo so bili A(H3N2), navajajo na NIJZ.

Nekaj več je bilo respiratornih sincicijskih virusov (RSV), dokazali so ga v 11 odstotkih testiranih vzorcev. Od drugih virusnih povzročiteljev okužb dihal je bilo osem odstotkov rinovirusov, medtem ko so koronaviruse, humane metapnevmoviruse in adenoviruse dokazali vsakega v po štirih testiranih vzorcev. Drugih virusov, ki okužijo dihala, je bilo manj.

Na Hrvaškem več kot 20.000 obolelih z gripo, prav tako večinoma otrok

Ta teden je o visoki ali zelo visoki pojavnosti gripe poročalo že devet držav, ki spadajo pod evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Geografsko je gripa v večini držav splošno razširjena.

Od začetka letošnje sezone so v Sloveniji virus gripe A laboratorijsko potrdili v 1729 primerih in virus gripe B v 472 primerih.

O še večjem izbruhu poroča hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) s Hrvaške, kjer so letos zabeležili več kot 20.000 oseb, obolelih z gripo, večinoma otrok. Izpostavili so, da so največ obolelih našteli prejšnji teden, kar kaže, da je sezona gripe na vrhuncu. Prejšnji teden so potrdili skoraj 9500 novih primerov gripe.

Prevladuje virus gripe tipa A, povečuje se tudi delež gripe tipa B. Največ obolelih je med predšolskimi otroki in učenci. Gripa se je najbolj razširila na območjih krapinsko-zagorske, koprivniško-križevške in liško-senjske županije.

Kot so še zapisali na spletni strani Hzjz, pričakujejo, da bo sezona gripe trajala še kakšen teden. Vrhunec sezone gripe na Hrvaškem je letos nekoliko pozneje kot prejšnja leta, so dodali.

V Srbiji zaradi gripe podaljšali zimske šolske počitnice do 24. februarja

Medtem je srbsko ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj zaradi epidemije gripe podaljšalo zimske šolske počitnice do 24. februarja. Pred tem so v Vojvodini začasno zaprli vse vrtce in šole do 21. februarja, da bi preprečili širjenje gripe med otroki.

V Srbiji so od začetka leta zabeležili več kot 22.000 primerov gripe. Najmanj dve osebi sta za posledicami gripe umrli, so objavile pristojne službe.