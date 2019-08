Kranj dobiva 'turbo' krožišče: kroga po njem ne boste mogli narediti

- prednost ima voznik, ki je že v krožišču - uporabljajte smernike - razvrstite se pravočasno in pravilno - vožnja čez robnike ni dovoljena - menjave prometnih pasov znotraj krožišča niso dovoljene - ne da se voziti v krogu - iz smeri Preddvora ne bo šlo nazaj v Preddvor, enako tudi iz Škofje Loke nazaj ne gre - treba se bo izključiti, nekje obrniti in potem še enkrat zapeljati v krožišče

Da bi bilo zmede med vozniki čim manj in da bi se izognili vožnji čez robnike ter poškodbam avtomobilskih platišč, so kranjski policisti na svoji Facebook strani objavili videoposnetek z natančno razlago pravil, ki bodo veljala v krožišču:

V primerjavi s prejšnjim krožiščem se bo zdaj bistveno spremenila prometna ureditev. Klasično krožno križišče so preuredili v krožno križišče s spiralnim potekom, z dvema pasovoma v krožnem križišču in po dvema uvoznima pasovoma na vseh krakih. Podobno krožišče sicer že obstaja na Brniku.

"Zato je zelo pomembno, da se vozniki – še preden zapeljejo na krožišče – razvrstijo na tisti prometni pas, po katerem bodo pripeljali v krožišče, in pazijo, ker menjave prometnih pasov znotraj krožišča niso dovoljene. Ko krožišče zapuščajo, naj svoj premik pokažejo s smerniki, prav tako pa to ni običajno krožišče, kjer bi se lahko vozili v krogu," poudarjajo na PU Kranj.

Primer 2: voznik, ki se bo pripeljal iz smeri Škofje Loke Če se bo voznik razvrstil na desni prometni pas, bo najprej dal prednost vozilom, ki že vozijo po krožišču, nato bo zapeljal na t. i. turbo izvoz in se bo lahko samo še izključil proti Šenčurju. Na levem prometnem pasu se bo ustavil, počakal voznike v krožišču, zapeljal vanj in se potem ali izključil proti Šenčurju, nadaljeval po krožišču in se izključil proti Preddvoru ali pa zavil proti Kranju. Nazaj proti Škofji Loki ta voznik ne bo mogel.

Primer 1: voznik, ki se bo pripeljal iz smeri Šenčurja Če se bo voznik razvrstil na desni prometni pas, bo moral pred vstopom v krožišče počakati vsa vozila, ki že vozijo v njem in jim dati prednost, potem se pa bo lahko izključil iz prometa – ali v smeri proti Preddvoru ali pa bo nadaljeval v smeri proti Kranju. Če se bo razvrstil na levi prometni pas, bo moral prav tako dati prednost voznikom, ki že vozijo v krožišču, in se bo lahko izključil v smeri Kranja, v smeri proti Škofji Loki ali pa se bo odpeljal nazaj proti Šenčurju.

Ob zaključku gradnje novega krožišča pri Primskovem in začetku pripravljalnih del za preplastitev vozišča na gorenjski avtocesti bosta Simon Sušanj iz PU Kranj in Milomir Dejanovič , vodja Darsove izpostave v Podtaboru, v izjavi za javnost ob 10. uri predstavila prizadevanja za čim bolj nemoten in varen potek prometa.

Pod njihovo objavo so se zvrstili številni komentarji – večinoma pohvale policiji in njihovemu tiskovnemu predstavniku Bojanu Kosu za podrobno razlago, večina pa je tudi precej zaskrbljena, kako bodo spremembe sprejeli starejši vozniki in tisti, ki jim težave dela že običajno krožišče. Kot je znano, precej voznikov v večpasovnem krožišču odpelje cel krog kar po zunanjem pasu.

"Bo treba gledati table in ne telefon," je zapisala ena od njih. "Imam očeta, ki ima 72 let, mama jih ima 62 in vozi na vsake dva meseca v Kranj. Grem staviti kot poklicni šofer, da nista edina starca, ki lahko se izgubita v tem krožnem," je zapisal drugi. "60 odstotkov ljudi še v malih običajnih krožiščih ne zna voziti … to bo cel kaos," je napovedal tretji, padla pa je tudi ideja o tem, da bi bilo v krožišču treba postaviti kamere, saj bo "še veselo".

Prometni strokovnjak: Vožnja po kanaliziranem krožišču je lažja in varnejša

A prometni strokovnjak in inštruktor varne vožnje pri AMZS Manuel Pungertnikmiri, da se bodo vozniki novega krožišča hitro navadili in da je takšno kanalizirano krožišče veliko boljše in lažje od večpasovnih krožišč, v katerih ni robnikov.

"Prepričan sem, da so vse študije, ki so jih pristojni opravili, pokazale, da se bo s tem krožiščem povečala pretočnost prometa, sicer se ne bi odločili za tako velik projekt. Rondo bo večji, kar pomeni, da bo vožnja vseh tovornih in večjih vozil lažja, poleg tega so kanalizirana krožišča bistveno lažja kot vsako dvopasovno ali tripasovno krožišče, kakršno je na primer v Ljubljani na Tomačevem, kjer prihaja do menjave prometnih pasov," je pojasnil za24ur.com.

Za vsakega voznika je izjemno pomembno, opozarja Pungertnik, da se pred krožiščem dobro orientira glede na razvrstilne table in označbe na tleh, ki jasno prikazujejo, kam je možno odpeljati iz katerega prometnega pasu. "Razlika med kanaliziranimi in klasičnimi krožišči je v tem, da v kanaliziranem ne moremo narediti celega kroga, pač pa nas krožišče samo zapelje do izvoza, ki je bil najavljen pred krožiščem. Priprava na vožnjo v krožišču je torej tukaj bistveno bolj pomembna kot v klasičnem. Če tam zgrešiš, se pač odpelješ še en krog, tukaj pa to ni mogoče. Je pa iz vidika varnosti to krožišče zagotovo bolj varno, ker ni menjave prometnih pasov, kar pomeni, da ne pride do t. i. točk možnega trčenja, s čimer zmanjšujemo možnost za prometno nesrečo."

Na vprašanje, kako hitro se bodo vozniki navadili na novost, strokovnjak odgovarja, da bo vsa zadeva stekla zelo hitro. "Prvič bo mogoče malo nenavadno, ko se bomo drugič peljali čez krožišče, bomo pa že dobro vedeli, kam moramo. Sicer pa morda nasvet za tiste, ki takšne vožnje niso vešči – v bližini sta bencinski servis in trgovski center, naj si vzamejo pet minut časa, stopijo iz avtomobila in peš preučijo table. Naj ne hodijo po krožišču, da me ne bo kdo narobe razumel, pač pa naj si zadeve pogledajo iz pločnika."

Na začetku po njegovih besedah lahko zagotovo pričakujemo tudi vožnjo čez robnike. "Zna se najti kdo, ki bo v krožišču ugotovil, da je zgrešil in bo zapeljal čez robnik. Pomembno je tudi, da smo pri vključevanju na notranji prometni pas pozorni, da tam že ni kdo, in se tako izognemo trčenju."