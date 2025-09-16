Svetli način
Krožišče Žale naslednji teden spet odprto

Ljubljana, 16. 09. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Krožišče Žale naj bi v celoti odprli naslednji teden, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Vozniki bodo lahko izbrali tri od petih izvozov, izjemi bosta izvoza na Pokopališko in Flajšmanovo ulico, ki bosta po rekonstrukciji enosmerni. Pokopališko do parkirišča pri Žalah naj bi končali do 1. novembra, Flajšmanovo pa do konca leta.

V roku enega meseca naj bi v celoti zaključili tudi prenovljeno Linhartovo cesto, kjer na nekaterih delih še manjkata kolesarka steza in pločnik, ter odprli izvoza na Knobleharjevo ulico in Savsko cesto. Zoran Janković je na današnji redni novinarski konferenci ob tem tamkajšnje prebivalce pomiril, da bencinska črpalka in okrepčevalnica ob Savski cesti tudi po prihajajoči prenovi tistega dela Šmartinske in Savske ceste ostajata.

Zaradi dveh dni močnega dežja pa nekoliko zamujajo dela na zahodni strani Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico, je povedal Janković. Zapora površin za pešce in kolesarje na zahodni strani podvoza naj bi po prvotnih načrtih trajala do 15. septembra, a naj bi zdaj asfaltiranje zaključili v sredo, "če ne bo dežja".

Župan se je odzval tudi na članek v enem od ljubljanskim medijev, v katerem so zapisali njegovo napoved prve podzemne železnice v Ljubljani. Danes je pojasnil, da ne gre za podzemno železnico, ampak za poglobitev proge med Stanežičami in Medvodami, ki je državni projekt.

Janković računa, da bi bile spremembe občinskega prostorskega načrta za območje v Stanežičah, kamor bodo preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa, sprejete naslednje leto. Na območju zdajšnje remize pa bodo uredili park in zgradili stanovanjsko stolpnico, je ponovil.

Odzval se je tudi na poziv Študentske organizacija Univerze v Ljubljani k ponovni uvedbi delovanja avtobusnih linij med polnočjo in 5. uro zjutraj. Dejal je, da se vozni redni ne bodo spreminjali. "Ob polnoči imamo zadnji odhod, pred tem je bil 20 minut čez polnoč. Po starem voznem redu je prvi avtobus odpeljal s postajališča ob 2.30, zdaj pelje ob 3.30 in bo to ostalo," je dejal.

Po meritvah je bilo namreč potnikov v tem času malo, po eden ali dva. "Dragi mladi, če rečete, da bi radi šli zvečer domov, potem pojdite zvečer. Ker zame po polnoči do jutra ni ravno zvečer," je dejal. Ponoči pa se bodo po njegovih besedah drugače znašli, tudi peš ali s kolesi Bicikelj.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
16. 09. 2025 17.28
+2
Janković je kriv za 50% slabšo pretočnost prometa in 70% večjo onesnaženost zraka v Ljubljani. V svojem mandatu je 35% ljubljanskih cest in ulic za potrebe parking inkasantstva , avtobusov, ki jih ni, ..., spremenil v enosmerne ali nevozne.
ODGOVORI
2 0
ap100
16. 09. 2025 17.25
+3
zapiranje krožišča 1 septembra je nespametno in neodgovorno dejanje potem ko so imeli 2 meseca časa z zmanjšanim prometom v centu mesta
ODGOVORI
3 0
trac
16. 09. 2025 17.17
+0
Ta cesta je še vedno eno damo gradbišče. Samo za tranzit bodo kolikor toliko uredili. Kaj pa kolesarji, pešci, stanovalci tu zraven? Koliko časa se to že vleče!
ODGOVORI
2 2
HolopjeHitler
16. 09. 2025 17.07
+0
Žale so nujne za vsje državljane zatu smo se Holopisti pomatral. Potrjebovali jh buoste.
ODGOVORI
1 1
zgagica
16. 09. 2025 16.50
+0
V zvezi s katastrofalnimi prometnimi razmerami okoliša Linhartove ceste, predvsem Savskega naselja podajam sledeče: Prosim, da nujno ukrepate! Namreč po Matjaževi ulici vsakodnevno vozijo - dobesedno drvijo osebni avtomobili, kombiji,.., Na Matjaževi ulici je tudi osnovna šola in vrtec!!! Šolarji hodijo po zelo prometno obremenjeni ulici, ki postaja cesta!!! Lahko vsaj postavite ob uvozu iz Linhartove na Matjaževo znak - dovoljeno samo za lokalni promet!!! Ali imate kakšno drugo rešitev? Ali se mora zgoditi kaj hudega, da boste ukrepali? Podobno je v naselju verjetno tudi na Fabianijevi in Ul. Luize Pesjakove. Prosim, da razmislite o ustrezni rešitvi!
ODGOVORI
2 2
galeon
16. 09. 2025 16.57
+2
Blablajček. Umakni avto iz pločnika, pa bodo otroc hodil po njem. Hitrost je pa tam omejena na 50 in ne jokaj.
ODGOVORI
3 1
galeon
16. 09. 2025 16.35
+1
Pocarji. Kitajci bi to nardil v enem tednu.
ODGOVORI
3 2
