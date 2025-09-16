Krožišče Žale naslednji teden spet odprto

V roku enega meseca naj bi v celoti zaključili tudi prenovljeno Linhartovo cesto, kjer na nekaterih delih še manjkata kolesarka steza in pločnik, ter odprli izvoza na Knobleharjevo ulico in Savsko cesto. Zoran Janković je na današnji redni novinarski konferenci ob tem tamkajšnje prebivalce pomiril, da bencinska črpalka in okrepčevalnica ob Savski cesti tudi po prihajajoči prenovi tistega dela Šmartinske in Savske ceste ostajata.
Zaradi dveh dni močnega dežja pa nekoliko zamujajo dela na zahodni strani Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico, je povedal Janković. Zapora površin za pešce in kolesarje na zahodni strani podvoza naj bi po prvotnih načrtih trajala do 15. septembra, a naj bi zdaj asfaltiranje zaključili v sredo, "če ne bo dežja".
Župan se je odzval tudi na članek v enem od ljubljanskim medijev, v katerem so zapisali njegovo napoved prve podzemne železnice v Ljubljani. Danes je pojasnil, da ne gre za podzemno železnico, ampak za poglobitev proge med Stanežičami in Medvodami, ki je državni projekt.
Janković računa, da bi bile spremembe občinskega prostorskega načrta za območje v Stanežičah, kamor bodo preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa, sprejete naslednje leto. Na območju zdajšnje remize pa bodo uredili park in zgradili stanovanjsko stolpnico, je ponovil.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Odzval se je tudi na poziv Študentske organizacija Univerze v Ljubljani k ponovni uvedbi delovanja avtobusnih linij med polnočjo in 5. uro zjutraj. Dejal je, da se vozni redni ne bodo spreminjali. "Ob polnoči imamo zadnji odhod, pred tem je bil 20 minut čez polnoč. Po starem voznem redu je prvi avtobus odpeljal s postajališča ob 2.30, zdaj pelje ob 3.30 in bo to ostalo," je dejal.
Po meritvah je bilo namreč potnikov v tem času malo, po eden ali dva. "Dragi mladi, če rečete, da bi radi šli zvečer domov, potem pojdite zvečer. Ker zame po polnoči do jutra ni ravno zvečer," je dejal. Ponoči pa se bodo po njegovih besedah drugače znašli, tudi peš ali s kolesi Bicikelj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.