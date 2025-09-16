Krožišče Žale naslednji teden spet odprto

V roku enega meseca naj bi v celoti zaključili tudi prenovljeno Linhartovo cesto, kjer na nekaterih delih še manjkata kolesarka steza in pločnik, ter odprli izvoza na Knobleharjevo ulico in Savsko cesto. Zoran Janković je na današnji redni novinarski konferenci ob tem tamkajšnje prebivalce pomiril, da bencinska črpalka in okrepčevalnica ob Savski cesti tudi po prihajajoči prenovi tistega dela Šmartinske in Savske ceste ostajata.

Zaradi dveh dni močnega dežja pa nekoliko zamujajo dela na zahodni strani Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico, je povedal Janković. Zapora površin za pešce in kolesarje na zahodni strani podvoza naj bi po prvotnih načrtih trajala do 15. septembra, a naj bi zdaj asfaltiranje zaključili v sredo, "če ne bo dežja".

Župan se je odzval tudi na članek v enem od ljubljanskim medijev, v katerem so zapisali njegovo napoved prve podzemne železnice v Ljubljani. Danes je pojasnil, da ne gre za podzemno železnico, ampak za poglobitev proge med Stanežičami in Medvodami, ki je državni projekt.

Janković računa, da bi bile spremembe občinskega prostorskega načrta za območje v Stanežičah, kamor bodo preselili remizo Ljubljanskega potniškega prometa, sprejete naslednje leto. Na območju zdajšnje remize pa bodo uredili park in zgradili stanovanjsko stolpnico, je ponovil.