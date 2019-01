Kršitelj ukazal ženi in otrokom, da se uležejo pred Darsovo vozilo

Dars je od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018 prodal za 188,3 milijona evrov vinjet, kar je osem milijonov evrov oziroma okoli štiri odstotke več kot v enakem obdobju leto prej. Prodaja pa je bila višja tudi prvi mesec prodaje vinjet z letnico 2019. So pa Darsovi nadzorniki, ki so pogosto tarče verbalnih in fizičnih groženj kršiteljev, lani izdali najmanj glob doslej.

Kot so za STA povedali na Darsu, je bilo prodanih 903.299 letnih vinjet z letnico 2018, kar je štiri odstotke več kot vinjet z letnico 2017. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila porasla za štiri odstotke na 846.715 in za kombinirana vozila za sedem odstotkov na 54.606, prodaja vinjet za motorna kolesa pa je upadla za sedem odstotkov na 1978. Prodaja tedenskih vinjet se je povečala za pet odstotkov na 4,83 milijona, pri tem za osebna vozila za štiri odstotke na 4,52 milijona, za kombije za štiri odstotke na 263.940 in za motorna kolesa za devet odstotkov na 54.070.

Polletnih vinjet, te so samo za motorna kolesa, je bilo prodanih pet odstotkov več, in sicer 17.083.

Mesečnih vinjet je bilo prodanih 1,53 milijona oz. pet odstotkov več, od tega se je prodaja vinjet za osebna vozila povečala za pet odstotkov na 1,47 milijona, za kombije pa za 10 odstotkov na 65.466. Tudi letošnje vinjete se dobro prodajajo V prvem mesecu prodaje novih vinjet, torej v decembru lani, je Dars prodal za 21,97 milijona evrov vinjet z letnico 2019, kar je 1,06 milijona evrov oz. okoli pet odstotkov več kot v prvem mesecu prodaje vinjet z letnico 2018. Prodanih je bilo 552.478 vinjet oz. pet odstotkov več.

Prodaja letošnjih vinjet je boljša od prodaje lanskih. FOTO: Twitter

Prodaja letnih vinjet se je povečala za pet odstotkov na 166.920 (za osebna vozila za pet odstotkov na 155.847), tedenskih za pet odstotkov na 307.176, mesečnih za osem odstotkov na 78.350 in polletnih za 28 odstotkov na 32. Lani najmanj kazni zaradi manjkajoče vinjete Cestninski nadzorniki Darsa so lani izdali 37.698 plačilnih nalogov, kar je 67 odstotkov manj kot predlani in najmanj v posameznem letu doslej. Razlog je po navedbah Darsa v tem, da so cestninski nadzorniki do 1. aprila 2018 izvajali nadzor samo nad plačevanjem vinjet, od tega datuma naprej, ko je bil uveden elektronski cestninski sistem za tovorna vozila, pa izvajajo nadzor tudi nad plačevanjem cestnine za ta vozila. "Postopki pri tovornih vozilih so zahtevnejši in predvsem dolgotrajnejši - kršitelje se v glavnem izloči iz prometa in spremi na lokacijo, ki je za izvajanje nadzora primerna -, zato je skupno število plačilnih nalogov nižje kot v lanskem letu," so pojasnili. V prvi polovici januarja 2019 so cestninski nadzorniki izdali skupno 2080 plačilnih nalogov, od tega 1288 v prvem tednu in preostalih 792 v drugem tednu januarja.

Globa za uporabo cestninske ceste brez veljavne vinjete za določen cestninski razred znaša 300 evrov. Če pa voznik vinjete ne namesti na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremeni oz. zmanjša učinkovitost lepila, globa znaša 500 evrov.

Na vprašanje, kolikšen delež glob je dejansko izterjan in kakšen je postopek v primeru tujih voznikov, na Darsu odgovarjajo: "Na kraju prekrška je okvirno plačan 94-odstotni delež vseh glob, ki so izrečene tujim kršiteljem. Skladno z zakonom mora tujec plačati globo takoj na kraju prekrška. Če kršitelj globe ne plača, pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa izvede vse potrebne ukrepe za zavarovanje izvršitve skladno z zakonom o prekrških. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa zaradi zavarovanja izvršitve odločbe s sklepom odloči, da se kršitelju začasno vzamejo potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine ali drugi dokumenti, ki spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna sredstva ali druge premičnine, ki jih ima pri sebi, ne glede na to, ali je njihov lastnik ali ne. Začasni odvzem lahko traja največ šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev. Če tujec, državljan EU globe ne plača, prekrškovni organ na pristojno sodišče pošlje pobudo za izterjavo globe v tujini. V tem primeru pripada izterjana globa državi, ki je globo izterjala. Začasno odvzete listine so po končanem postopku pošljejo na veleposlaništvo države, kjer so bile izdane, ki ga ima v Ljubljani."

Delo cestninskih nadzornikov je naporno. FOTO: POP TV