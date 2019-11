Kršitelji delovne zakonodaje bodo lahko znova sodelovali pri javnih naročilih

Kot je v pobudi zapisala družba KPL, naj bi se s tem obseg njenega poslovanja bistveno zmanjšal, kar naj bi pripeljalo do odpuščanja delavcev in zelo verjetno tudi v propad družbe, posledice izvrševanja izpodbijane ureditve pa bodo najbolj občutili delavci, ki naj bi jih zakon ščitil. Poleg tega bi obvezna izključitev podjetij z dvema prekrškoma pomenila manjšo konkurenco v postopkih oddaje javnih naročil in posledično višje ponudbene cene ter večjo obremenitev državnega proračuna, so navedli v KPL.

Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje dela zakona