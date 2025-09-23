Kršitev nasprotja interesov: ljubljanska mestna svetnica glasovala sama zase

Komisija je postopek uvedla aprila 2024 na podlagi prijave, ki je vsebovala očitke o imenovanju določenih mestnih svetnikov na funkcije članov organov nadzora javnih podjetij v lasti ljubljanske mestne občine.

V postopku je KPK proučila relevantno dokumentacijo in ugotovila, da je Julijana Žibert na 10. seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) decembra 2023 glasovala za sprejem sklepa o predlogu MOL, da se v nadzorni svet Ljubljanskih parkirišč in tržnic imenuje njo samo (in še eno kandidatko).

Pred glasovanjem ni prenehala z delom ter o okoliščinah ni pisno obvestila ostalih članov komisije ter počakala na njihovo odločitev, s čimer se je znašla v nasprotju interesov.

KPK ji je v ločenem prekrškovnem postopku izrekla tudi globo in opomin. Za obstoj nasprotja interesov sta bila sicer izpolnjena oba pogoja, in sicer zasebni interes uradne osebe (članstvo v nadzornem svetu zaradi nepremoženjske in potencialne premoženjske koristi zanjo) in obstoj okoliščin (glasovanje o sebi), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe.