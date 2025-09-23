Svetli način
Kršitev nasprotja interesov: ljubljanska mestna svetnica glasovala sama zase

Ljubljana, 23. 09. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
37

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je ljubljanska mestna svetnica Julijana Žibert kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer s tem, ko je pri sklepu o imenovanju članov v nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice glasovala sama zase.

Komisija je postopek uvedla aprila 2024 na podlagi prijave, ki je vsebovala očitke o imenovanju določenih mestnih svetnikov na funkcije članov organov nadzora javnih podjetij v lasti ljubljanske mestne občine. 

V postopku je KPK proučila relevantno dokumentacijo in ugotovila, da je Julijana Žibert na 10. seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) decembra 2023 glasovala za sprejem sklepa o predlogu MOL, da se v nadzorni svet Ljubljanskih parkirišč in tržnic imenuje njo samo (in še eno kandidatko). 

Pred glasovanjem ni prenehala z delom ter o okoliščinah ni pisno obvestila ostalih članov komisije ter počakala na njihovo odločitev, s čimer se je znašla v nasprotju interesov. 

KPK ji je v ločenem prekrškovnem postopku izrekla tudi globo in opomin. Za obstoj nasprotja interesov sta bila sicer izpolnjena oba pogoja, in sicer zasebni interes uradne osebe (članstvo v nadzornem svetu zaradi nepremoženjske in potencialne premoženjske koristi zanjo) in obstoj okoliščin (glasovanje o sebi), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Julijana Žibert.
Julijana Žibert. FOTO: Mestna občina Ljubljana

Na KPK ugotavljajo, da je glasovanje zase ena najbolj pogostih okoliščin, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov. Kot poudarjajo, morajo biti uradne osebe v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorne na vsako nasprotje interesov in so se mu dolžne izogniti. 

"Dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov je namreč pogoj za dobro delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi," so še zapisali. 

Ugotovitve v primeru Žibertove so pravnomočne, saj ta ni vložila tožbe v upravnem sporu. 

Julijana Žibert je sicer mestna svetnica na listi župana Zorana Jankovića

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Da se mene pita..
23. 09. 2025 11.26
+1
Če te nihče ne mara in ko veš da nihče ne bo glasoval zate,pač glasuješ sam zase.
ODGOVORI
1 0
Lark
23. 09. 2025 11.13
+4
Ko pogledaš sliko mislim, da je jasno da ravno načrtno ni bilo. Če sploh ve kje je, je čisti čudež...
ODGOVORI
4 0
Z O V
23. 09. 2025 11.02
-1
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 2
SAKOSAKO
23. 09. 2025 10.59
+8
Ta bi že mogla biti 20 let v penziji!!!
ODGOVORI
8 0
kinimod
23. 09. 2025 10.53
+6
Je že bila v Čuzi ?
ODGOVORI
6 0
sioxxos
23. 09. 2025 10.50
+1
Če je od Jankovića, je itak vse ok. Nothing to see here, gremo naprej... vse do Venezuele.
ODGOVORI
5 4
2fast4
23. 09. 2025 10.50
+10
tipična stara veša...
ODGOVORI
10 0
4krogci
23. 09. 2025 10.50
+5
Pejte na obcino Pivka pogledat...ista oseba je v vseh moznih nadzornih telesih JP, ob tem pa se sefica obcinske uprave.....seveda je tudi ljubica zupana!
ODGOVORI
7 2
Rožice so zacvetele
23. 09. 2025 10.58
+2
4krogci...pri 87 letih???
ODGOVORI
3 1
4krogci
23. 09. 2025 11.07
+0
dej preber se 1x!
ODGOVORI
2 2
jutri_pa_res
23. 09. 2025 10.47
+5
Kako pa kaj na volitvah glasujejo naši poslanci in drugi politiki? Verjetno zaradi poštenja ne glasujejo sam zase ali za svojo stranko.
ODGOVORI
5 0
Frzenk
23. 09. 2025 10.43
+11
v očeh se ji vidi pohlep in žlehnoba
ODGOVORI
11 0
2mt8
23. 09. 2025 10.41
+9
Ona glasuje za srbski interes.
ODGOVORI
9 0
4krogci
23. 09. 2025 11.08
-2
a ni iz Zokijeve liste? Za srbski interes bi mogla bit v SDS...
ODGOVORI
0 2
Omreznina2024
23. 09. 2025 10.37
+5
Če ima kdo pozno trgatev jo naj najame, ha. Za čas do trgatve.
ODGOVORI
5 0
Mukec
23. 09. 2025 10.37
+10
Ta bi mogla bit že 30 let v penziji.
ODGOVORI
10 0
Omreznina2024
23. 09. 2025 10.32
+5
Ko sem videl to lepotico , ha hah hha h a, na sliki, sem takoj zaprl to temo, ha ha hahhahaha
ODGOVORI
6 1
Morgoth
23. 09. 2025 10.31
+11
To je ćarapanova dobra prijateljica, naj se ve.
ODGOVORI
11 0
medusa
23. 09. 2025 10.30
+12
Pokvarjenost brez primere! Pardon! Bratuškova z njo gliha štriha...
ODGOVORI
12 0
bb5a
23. 09. 2025 10.27
+14
Zoki je reku da je preverjeno poštena... vse ok nič ni narobe.
ODGOVORI
14 0
krpati
23. 09. 2025 10.27
+6
No pa ji penzijo dat na 30% pa bo. Doživljensko.
ODGOVORI
6 0
zmerni pesimist
23. 09. 2025 10.25
+8
A to je stara mama od zare
ODGOVORI
8 0
Darko32
23. 09. 2025 10.25
+11
Kaj se čudimo. To je ideologija in vso znanje, katero imajo tardeči in njihova ideologija. Kako so pošteni vidimo od leta 1991, kjer so sami sodelovali pri prenosu premoženja v veliki meri na svoje kamerade in tako dalje. Če je treba pa še kaj priredijo in mislijo, da so zadevo rešili. Tukaj in v podobnih primerih je edina rešitev, da se jo kaznuje in prepove delovanje v vseh političnih funcijah do smrti. Edino tako bomo izkoreninili korupcijo v vrstah levih in desnih.
ODGOVORI
12 1
