Kršitev nasprotja interesov: ljubljanska mestna svetnica glasovala sama zase

Komisija je postopek uvedla aprila 2024 na podlagi prijave, ki je vsebovala očitke o imenovanju določenih mestnih svetnikov na funkcije članov organov nadzora javnih podjetij v lasti ljubljanske mestne občine.
V postopku je KPK proučila relevantno dokumentacijo in ugotovila, da je Julijana Žibert na 10. seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) decembra 2023 glasovala za sprejem sklepa o predlogu MOL, da se v nadzorni svet Ljubljanskih parkirišč in tržnic imenuje njo samo (in še eno kandidatko).
Pred glasovanjem ni prenehala z delom ter o okoliščinah ni pisno obvestila ostalih članov komisije ter počakala na njihovo odločitev, s čimer se je znašla v nasprotju interesov.
KPK ji je v ločenem prekrškovnem postopku izrekla tudi globo in opomin. Za obstoj nasprotja interesov sta bila sicer izpolnjena oba pogoja, in sicer zasebni interes uradne osebe (članstvo v nadzornem svetu zaradi nepremoženjske in potencialne premoženjske koristi zanjo) in obstoj okoliščin (glasovanje o sebi), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe.
Na KPK ugotavljajo, da je glasovanje zase ena najbolj pogostih okoliščin, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov. Kot poudarjajo, morajo biti uradne osebe v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorne na vsako nasprotje interesov in so se mu dolžne izogniti.
"Dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov je namreč pogoj za dobro delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi," so še zapisali.
Ugotovitve v primeru Žibertove so pravnomočne, saj ta ni vložila tožbe v upravnem sporu.
Julijana Žibert je sicer mestna svetnica na listi župana Zorana Jankovića.
