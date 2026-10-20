MOL kršila zakon z naročilnico podjetju, ki je v lasti družine podžupana

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi prijave iz decembra 2024 uvedla preiskavo, med katero je pridobila dokumentacijo in pojasnila Mestne občine Ljubljana (MOL) ter ugotovila, da je MOL s sklenitvijo naročilnice januarja 2023 v vrednosti 2350 evrov za Izvajanje storitev nadzora pri izvedbi projekta Obnova mostu čez potok Gobovšek s podjetjem Reed Group kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). V času sklenitve posla je funkcijo občinskega svetnika, pozneje še podžupana, opravljal Rok Žnidaršič, ki je družinski član direktorja in 90-odstotnega lastnika podjetja Reed Group.

KPK opozarja, da so zaradi tega bile v skladu z določbami ZIntPK med občino in podjetjem vzpostavljene omejitve poslovanja. "Z namenom zagotavljanja objektivnosti in nepristranskosti velja prepoved poslovanja med organom, kjer funkcionar opravlja določeno funkcijo, in subjektom, s katerim je ta funkcionar ali njegov družinski član povezan kot poslovodja ali zakoniti zastopnik oziroma ima v njem lastniški delež, večji od pet odstotkov. Za izvajanje storitev, za naročanje katerih se uporabljajo postopki javnega naročanja, velja absolutna prepoved poslovanja, zakon pa ne predvideva izjem," so zapisali v KPK.

Ob tem opozarjajo, da pri tem vrednost posla ni pomembna. "Posli, ki so sklenjeni navkljub tej prepovedi, pa so skladno z devetim odstavkom 35. člena ZIntPK nični. To pomeni, da se mora vzpostaviti prejšnje stanje in da mora vsaka stranka vrniti, kar je prejela iz ničnega posla," so zapisali. Ugotavljanje ničnosti posla je sicer v pristojnosti sodišča.