'Kršitve na posnetkih klavnice Rače predstavljajo mučenje živali'

V ponedeljek smo poročali o domnevnem mučenju živali v klavnici kmetijske zadruge Rače. Kot trdijo v društvu AETP, delavci rutinsko zlorabljajo živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa je pomanjkljiva ali celo neizvedena. S pomočjo posnetka so na kmetijskem ministrstvu prišli do novega sklepa, in sicer da omamljanje in z njim povezani postopki v klavnici Rače predstavljajo mučenje živali.

icon-expand Zloraba živali v klavnici KZ Rače FOTO: Arhiv društva AETP

Kot so razložili na kmetijskem ministrstvu, so s posnetka razbrali kršitve Zakona o zaščiti živali. "Ključne kršitve, ki jih je bilo moč razbrati iz posnetkov, se nanašajo na proces omamljanja in z njim povezane postopke ter predstavljajo mučenje živali," so ugotovili. Kot so dodali, se namreč skladno z omenjenim zakonom kot mučenje živali šteje (tudi) nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali. Posnetek s klavnice jim je posredovalo društvo AETP, ki zagovarja humano ravnanje z živalmi. V obratu trenutno poteka nadzor izpolnjevanja vseh predpisanih pogojev. Ker še ni zaključen, ključne ugotovitve še niso znane. Kot so še razložili na ministrstvu, je posnetek prva taka prijava zoper klavnico. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo na podlagi (nadaljnjih) ugotovitev odredila ukrepe za odpravo neskladij in izvedla postopke v skladu z Zakonom o prekrških oziroma naznanila kaznivo dejanje.

icon-expand Zloraba živali v klavnici KZ Rače FOTO: Arhiv društva AETP

Kot so še povedali na ministrstvu, se je nadzor nad zaščito živali v klavnici Rače sicer izvajal v skladu s programom dela, kar pomeni, da je bila pogostost nadzora odvisna od ocene tveganja. Delavci UVHVVR so tako klavnico v Račah obiskovali enkrat letno. Obenem so dodali, da so uradni veterinarji postopke omamljanja preverjali tudi v času izvajanja pregledov živali pred in po zakolu. "Zadnji pregled s preverjanjem ustreznosti dokumentacije kot tudi izvajanja postopkov omamljanja je bil izveden v letu 2021. Pri nadzoru leta 2021 nepravilnosti niso bile ugotovljene," so sporočili. O dodatnih ugotovitvah nadzora bomo javnost sproti obveščali.

Posnetki skritih kamer kažejo malomaren odnos podjetja do živali. Kot smo že poročali včeraj, je na njih videti, kako so delavci svinjo zavezali za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. Svinja je izkrvavela v paniki in verjetno pri polni zavesti. V društvu so našteli tudi ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom, sodeč po internih kriterijih klavnice same. Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi živalim zagotovili začasno izgubo zavesti.

icon-expand Zloraba živali v klavnici KZ Rače FOTO: Arhiv društva AETP

Kot še opozarjajo v društvu AETP, je brezbrižnost v odnosu z živalmi opaziti tudi na klavni liniji za velike živali, kjer so pri jutranjem klanju prašičev zasledili zelo dolge, v povprečju dvominutne časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil. Kaj pravijo v klavnici? Kot je včeraj za 24ur.com pojasnila vodja klavnice KZ Rače Simona Sternad Vogrin, s posnetkom pred njegovo objavo niso bili seznanjeni. Dodala je, da bodo stvari analizirali, preučili in ob ugotovitvah nepravilnosti ukrepali in jih popravili. Povedala je še, da si bodo vzeli čas in pregledali, kaj se sploh dogaja. Direktor raške kmetijske zadruge Ivan Lenart pa je kasneje za oddajo Svet na Kanalu A dejal, da se to dogaja v vseh klavnicah. "Meni se je zdelo v redu, mogoče pa pri ravnanju z živaljo včasih tudi pride do nekega ... Kar pa ne izključujemo. Zdaj delamo tako, kot je treba, pri vseh postopkih," je dodal.