Prijava kršitev pri izplačilu božičnice: telefoni zvonijo, dežuje e-pošta

Ljubljana, 25. 12. 2025 10.51

Avtor:
STA
Božičnica

V Delavski svetovalnici po razkritju kršitev pri izplačilu zimskega regresa nenehno zvonijo telefoni, veliko je tudi elektronke pošte o sumih nepravilnosti. Ob delodajalcih, ki zahtevajo vrnitev regresa v gotovini in pretapljajo novo pravico v nadure, so tako zaznali še take, ki bi zimski regres kompenzirali z letnim ali pa bi ga odbili od plače.

V Delavski svetovalnici so minuli petek predstavili različne kršitve pri izplačilu obvezne božičnice, med njimi primer zahteve po vračilu v gotovini, prijavo delavca, ki mu je delodajalec z zimskim regresom, ki je neobdavčen in neoprispevčen, v resnici izplačal nadure, neizplačilo zaposlenemu na bolniškem staležu ter sumljiva izplačila zgolj 60 odstotkov božičnice.

Njihov poziv vsem, ki sumijo nepravilnosti, naj se obrnejo nanje, je padel na plodna tla, nanje se tako obračajo številni delavci. Odtlej so tako zaznali nove kršitve, denimo primer delodajalca, ki bi zimski regres kompenziral z letnim regresom - ga od njega odštel, pa denimo primer podjetja, ki je želel božičnico odbiti od plače.

Božičnica
Božičnica
FOTO: AP

"Ni slučajno, kako delodajalci reagirajo na zimski regres. Ker lahko, ker imajo občutek, da ni organov nadzora," je na sredini novinarski konferenci dejal vodja svetovalnice Goran Lukić.

Za STA je dodatno pojasnil, da neposrednega stika z Inšpektoratom RS za delo glede omenjenih prijav še niso imeli. So pa zaznali opozorilo inšpektorata, ki je sledilo njihovi petkovi novinarski konferenci, da se zimskega regresa ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila.

"Mislim, meni se zdi žalostno, da se mora to sploh izpostavljati. V tem primeru bi morale inšpekcijske službe opraviti redne nadzore. Imajo vse podatke, naj se povežejo s finančno upravo. Naj se pogleda obračune in ugotovi vsa podjetja, ki niso izplačala zimskega regresa oziroma so ga izplačala v nižjih zneskih, da se potem potem izvede nadzore v teh podjetjih," se je zavzel.

Ob prijavah nepravilnosti pri izplačilu obvezne božičnice, ki so jo morali delodajalci v denarju z izjemo nelikvidnih podjetij izplačati do 18. decembra, so sicer delavci Delavsko svetovalnico zasuli še z vprašanji o drugih kršitvah delavskih pravic.

Hana Radilovič iz svetovalnice je povzela, da je letos na Inšpektorat RS za delo oddala čez 50 prijav, pri čemer so se nekatere zajemale kršitve več delavcev. Nanašale so se na neizplačilo plač, regresa, dodatkov za nadure in podobno. "V marsikaterem primeru je bilo to skombinirano z nezakonito odpovedjo in smo morali zato še v tožbo," je pojasnila. Odziv na prijave je prejela v desetih odstotkih vloženih prijav.

Posebej je izpostavila primer delavca, ki se je poškodoval pri delu, pa delodajalec te poškodbe ni priznal. Prijavo zaposlenega je potrdil sodelavec, Radilovič pa je vso dokumentacijo, tudi medicinsko, predložila inšpektoratu. Ta jih je napotil na sodišče. "Mislim, da tišina vse pove, ali ne?" je bila kritična sodelavka svetovalnice.

delovska svetovalnica zimski regres prijave kršitve božičnica

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
25. 12. 2025 11.42
Glavni problem v Sloveniji je, da so levaki uspeli prepričati del populacije, da so za slabo stanje države krivi podjetniki in gospodarstvo, čeprav mimogrede dobivajo iz tega naslova mastne plače.
Odgovori
0 0
SloButale
25. 12. 2025 11.39
Gospodarska zbornica bo pa zagovarjala te "poslovneže". Delavec je vedno predrag. Minimalna plača je standard za te sposobne podjetnike. Za delavca nikoli ni. Za dober avto vedno je. Za poslovni razred na letalu vedno je. Za prenosnik z jabolkom tudi vedno je. Ohh vi sposobni podjetniki... ki jamrate in stokate. Nikoli vam ni dovolj. Radi bi, da vam delavci delajo zastonj.
Odgovori
0 0
LeviTUMOR
25. 12. 2025 11.37
Nej da golobar iz svojega žepa, saj ima kje vzeti je veliko pokradel!
Odgovori
0 0
degen
25. 12. 2025 11.29
od kakih davkov bo pa grbavi vladou ??
Odgovori
+2
3 1
IceFashion
25. 12. 2025 11.27
Tukaj imam dokaze, kako v resnici delujejo večina pokvarjenih delodajalci v Sloveniji. Danes, ko primanjkuje delavcev in je na trgu preveč podjetij brez prave dodane vrednosti, je čas, da se stvari začnejo čistiti. Zapirati bi bilo treba podjetja, kjer je poslovni model zgrajen izključno na izkoriščanju delavcev. Takšen način razmišljanja je zastarel, škodljiv in dolgoročno nevzdržen. Potrebujemo pametne, sposobne in odgovorne delodajalce, kjer je delo povezano z rezultatom, izdelkom ali storitvijo, ki ima jasno vrednost. Ne pa podjetje, ki živi na plečih revnih in izkoriščanih ljudi.
Odgovori
-1
1 2
BBcc
25. 12. 2025 11.27
Za Tea lahko prispevate donacijo z SMS s ključno besedo TEO10 ali TEO5 na 1919. Pomagajte ljudje prosim.
Odgovori
+0
1 1
Truth
25. 12. 2025 11.17
To je tako ali tako protiustavno. Delavec ki ti je naredu ogromno poslovno skodo in ga noces vec videt je nagrajen z nagrado ceprav ga ze pol leta ni vec pri tebi. Kaj se cudite? Cudno da kdo koga ne…
Odgovori
-1
1 2
Meee
25. 12. 2025 11.15
so delavci, ki so pridni in so delavci, ki izkoriščajo sistem in so neprestano na bolniških.. teh je žal vedno več.. ko dobi pogodbo ga za 3 dni že več ne vidiš.. tu je problem
Odgovori
+5
6 1
tech
25. 12. 2025 11.21
Nisem še imel takih delavcev, pa sem pred kratkim vzel dva nova.
Odgovori
-1
0 1
bad-grandpa
25. 12. 2025 11.13
Golobova bozičnica. Nabil davke do konca, vse je dražje, potem pa prisilil delodajalce v izplacilo neke miloščine. Plus da je letos veliko firm ki so dajale po 1000eur ze nekaj let, letos samo 638 do centa natančno.
Odgovori
+5
8 3
Sventevith
25. 12. 2025 11.10
Država pa sama ni dala niti evra za tiste, ki so zaposleni prek ministrstva in doma skrbijo za svoje stare starše, ali svojce.
Odgovori
+1
4 3
Truth
25. 12. 2025 11.15
Resno? O Golobcek Golobcek na strehi tej
Odgovori
-1
0 1
EU Dig. Cenzura
25. 12. 2025 11.07
Predlagam da gredo vsi na sp in si sami placujejo vse pripsevke, Delodajalec ti nakaze samo neto znesek in potem ostalo poskrbi posameznik. Saj tako ne bo nobenih problemov, ker bodo vsi placali kar morajo brez jamranja…
Odgovori
+7
7 0
bb5a
25. 12. 2025 11.07
Kot da je še kdo v sloveniji odgovarjal za kakšno stvar, vse kar bo, bo to da bodo delovni ljudje ob denar in službe, lenuhi in prevaranti pa nagrajeni...
Odgovori
+3
3 0
Hitri Zigi 78
25. 12. 2025 11.05
Evo zakaj mora biti pri nas vse vzakonjeno. Še min pri 1000 evrih je problem. Kapitalistični prašički
Odgovori
+1
3 2
tech
25. 12. 2025 11.05
Pa naj naredijo javni seznam teh škrtob, da se lahko potrošniki izogibamo teh goljufov. Tako kot želijo ogoljufat delavce, taki so tudi do strank.
Odgovori
+5
6 1
Meee
25. 12. 2025 11.13
i javni seznam tistih, ki radi igrajo bolniške
Odgovori
+5
5 0
tech
25. 12. 2025 11.16
To pa ne bo šlo zaradi osebnih podatkov, za poslovne subjekte to ne velja, podatki so javni.
Odgovori
0 0
tech
25. 12. 2025 11.17
To pa ne bo šlo zaradi osebnih podatkov, za poslovne subjekte to ne velja, podatki so javni.
Odgovori
0 0
ceta69
25. 12. 2025 11.03
delavce iz tujine tako izkoriščajo z njihovo iskrenostjo.......
Odgovori
-1
0 1
PoldeVeliki
25. 12. 2025 11.02
Edini Golobov sprejeti zakon, da nio škodljiv je zakon s Tino Gaber, da jo sedaj on živi in ni več na socialni podpori odkar jo je Rok Snežič odpikal.
Odgovori
+7
8 1
proofreader
25. 12. 2025 11.01
Zdaj naj pa še sodišče razveljavi zakon v delu, ki protiustavno velja za nazaj. Potem bo šele zmeda.
Odgovori
+8
8 0
PoldeVeliki
25. 12. 2025 11.01
To je pa golobizem. To božičnico bui lahko napovedal na začetku mandata, da se delodajalci pripravijo ampak ne Golobnjak to naredi pred volitvami. Najbolj gnil politik v zgodovini Slovenije.
Odgovori
+7
8 1
proofreader
25. 12. 2025 11.00
Ne morejo si vsi sposojati pri pandah in samurajih, kot Golob, ki ima dve milijardi izgube.
Odgovori
+8
10 2
mali.mato
25. 12. 2025 10.53
Rezultat tega, da se zakonodaja sprejema na vrat na nos. In tik pred zdajci. Predvolilni bomboni.
Odgovori
+13
15 2
anko46
25. 12. 2025 10.59
Ne bluzi .. kaznovat lopovske lastnike, ki se delajo neumne
Odgovori
-7
4 11
Hitri Zigi 78
25. 12. 2025 11.08
Pa preverit od kod premoženje. Če se vozi v avto za 60.000 evrov pa nemore dat božičnice je nekaj čudnega
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
25. 12. 2025 11.09
ankon gl up je narod ker nicesar ne dojema.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
