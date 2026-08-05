Krška nuklearka bo zmanjšala moč reaktorja na 80 odstotkov

Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči treh stopinj Celzija.

V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz reke Save NEK uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje, so pojasnili.

Nuklearka je zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom reke Save, nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003, ko je bilo zmanjšanje moči potrebno več kot 90 dni.

Če se bodo trenutne razmere nadaljevale ali poslabševale, bo nuklearka dodatno zniževala moč reaktorja. S polno močjo bo obratovala, ko bodo pogoji to omogočali.