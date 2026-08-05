Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Krška nuklearka bo zmanjšala moč reaktorja na 80 odstotkov

Krško, 05. 08. 2026 13.18 pred 20 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Krška nuklearka

Zaradi nadaljevanja izjemnih hidroloških in meteoroloških razmer na reki Savi bo krška nuklearka v noči na četrtek začela postopno zniževati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80 odstotkov, nato pa po potrebi še bolj.

Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči treh stopinj Celzija.

V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz reke Save NEK uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje, so pojasnili.

Nuklearka je zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom reke Save, nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003, ko je bilo zmanjšanje moči potrebno več kot 90 dni.

Če se bodo trenutne razmere nadaljevale ali poslabševale, bo nuklearka dodatno zniževala moč reaktorja. S polno močjo bo obratovala, ko bodo pogoji to omogočali.

Preberi še Niti nad 1000 metrov se ne ohladi: na Rogli tropska noč
nek nuklearka

V Mariboru iščejo žvižgača in 'skrivajo nepravilnosti'? 'Sistemski izziv'

24ur.com Krška nuklearka zaradi izrednega remonta ob desetino letne proizvodnje
24ur.com SIJ zaradi enormnih stroškov zmanjšuje obseg proizvodnje
Cekin.si Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
24ur.com NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek
24ur.com Vrhniška komunala niža cene: stroški nižji tudi za več kot 15 odstotkov
24ur.com Za nekatere se poleti končuje obdobje poceni omrežnin
24ur.com Onesnažena voda iz Fukušime se bo drugo leto pomešala z morjem
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uomo 46
05. 08. 2026 13.53
EU bo še prosila za ruske energente, ki se pod površjem pretakajo v neomejenih količinah iz drugih dimenzij...
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
05. 08. 2026 13.50
Kako bomo šele potem hladili, ko bosta 2 nuklearke ali je na vidiku novi teš, ko bo zgrajeno se bodo spomnili, da bo potrebno kmalu zapret.
Odgovori
+2
2 0
Uomo 46
05. 08. 2026 13.47
Ko narava človeku da lekcijo...
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
05. 08. 2026 13.45
Nujno potrebujemo še eno nuklearko, da jo bomo lahko zaustavili takrat, ko elektriko najbolj potrebujemo.
Odgovori
-2
1 3
Prototip
05. 08. 2026 13.49
Menda vedo kaj delajo,,,,ko bo počilo,vam pa spet nebo prav,,,,
Odgovori
+4
4 0
asdfghjklč
05. 08. 2026 13.44
Ne moreš verjeti ... niti neurja ni, da bi vsaj malo dežja padlo ... sonce na sonce ... Zdaj mi je že skoraj vseeno za točo ... naj že pride ta dež enkrat ... vse je požgano, sadje je suho, bolezni se širijo po drevesih s svetlobno hitrostjo itd, potoki so prazni, reke se praznijo, grozno leto. Take suše pa pri nas ne pomnim. So sicer kakšnih 15 let nazaj v naši občini omejevali pitno vodo in jo zapirali .. ampak takrat tudi ni bilo takšne suše, kot je zdaj. En studenec imam že ... bom še kakšnih 50m stran naredil še enega, da bo vode vedno dovolj.
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
05. 08. 2026 13.47
Daj prosim objavi navodila kako se naredi studenec??
Odgovori
+3
3 0
Darko32
05. 08. 2026 13.39
Edino pravilno. Ko bo še slabše stanje in nebo dovolj za hlajenje bo že prepozno. Zato odločitev sprejeta zadnji čas. Vidimo, da se reke in njen vodostaj iz ure v uro zmanjšuje. Tudi podtalnica se hitro niža.
Odgovori
+3
4 1
ho?emVšolo
05. 08. 2026 13.37
In slovenska vlada pripravlja pregrešno drag teren za investicijo v JEK2. Noro!
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Tako je videti 32-letna lepotica v zadnjih trenutkih pred velikim dnem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
dominvrt
Portal
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
okusno
Portal
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881