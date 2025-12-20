V Neku začeli postopke za podaljšanje delovanja jedrske elektrarne

Nuklearna elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

Po Pfeiferjevih besedah smo se v državi o prvem podaljšanju delovanja Neka do leta 2043 začeli pogovarjati leta 2003, zdaj pa je pravi čas, da se začnemo o pogovarjati o novem podaljšanju. S postopki so sami že začeli, med drugim je njihov nadzorni svet odobril investicijski plan za študije podaljšanja delovanja s 60 na 80 let, ki bodo osnova za nadaljnje pogovore. Študije naj bi bile zaključene konec prihodnjega leta, potem pa se bodo začeli pogovarjati z lastniki, državnimi inštitucijami, meddržavno komisijo in drugimi, je povedal.

Uspešno leto 2025

Leto 2025 po Pfeiferjevi oceni v Neku zaključujejo z uresničenimi vsemi cilji. Elektrarna je letos proizvedla 5,5 milijarde kilovatnih ur električne energije, po uspešno izpeljanem remontu pa že mesec in pol brez težav deluje na polni moči. Nedavno je zelo uspešno prestala tudi dve neodvisni mednarodni misiji - IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) in WANO (Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn) sta elektrarni namenila najvišji možni oceni delovanja na mednarodnem nivoju. "Glede na to, leto 2025 ocenjujemo kot eno boljših in bolj učinkovitih," je dejal.

Prihodnje leto načrtujejo za 80 milijonov evrov investicij