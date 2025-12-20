Naslovnica
Slovenija

V Neku začeli postopke za podaljšanje delovanja jedrske elektrarne

Krško, 20. 12. 2025 13.50 pred 27 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Jedrska elektrarna Krško

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) ocenjujejo, da je pravi čas, da se v državi začnejo pogovori o podaljšanju delovanja jedrske elektrarne še za dodatnih 20 let. S postopki v zvezi s tem so sami že začeli, pravi predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer. Letošnje leto ocenjuje kot uspešno za Nek.

Nuklearna elektrarna Krško
Nuklearna elektrarna Krško
FOTO: Damjan Žibert

Po Pfeiferjevih besedah smo se v državi o prvem podaljšanju delovanja Neka do leta 2043 začeli pogovarjati leta 2003, zdaj pa je pravi čas, da se začnemo o pogovarjati o novem podaljšanju.

S postopki so sami že začeli, med drugim je njihov nadzorni svet odobril investicijski plan za študije podaljšanja delovanja s 60 na 80 let, ki bodo osnova za nadaljnje pogovore. Študije naj bi bile zaključene konec prihodnjega leta, potem pa se bodo začeli pogovarjati z lastniki, državnimi inštitucijami, meddržavno komisijo in drugimi, je povedal.

Uspešno leto 2025

Leto 2025 po Pfeiferjevi oceni v Neku zaključujejo z uresničenimi vsemi cilji. Elektrarna je letos proizvedla 5,5 milijarde kilovatnih ur električne energije, po uspešno izpeljanem remontu pa že mesec in pol brez težav deluje na polni moči.

Nedavno je zelo uspešno prestala tudi dve neodvisni mednarodni misiji - IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) in WANO (Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn) sta elektrarni namenila najvišji možni oceni delovanja na mednarodnem nivoju. "Glede na to, leto 2025 ocenjujemo kot eno boljših in bolj učinkovitih," je dejal.

Prihodnje leto načrtujejo za 80 milijonov evrov investicij

V naslednjem letu remonta v Neku ne bo, zato računajo, da bo lahko elektrarna vso leto obratovala na polni moči in proizvedla več kot šest milijard kilovatnih ur elektrike, kar pomeni več kot 20 odstotkov porabe električne energije v Sloveniji in več kot 16 odstotkov porabe elektrike na Hrvaškem. Ob tem za prihodnje leto načrtujejo tudi za 80 milijonov evrov investicij, ki jih je mogoče izvajati med samim obratovanjem elektrarne. Hkrati pa se že pripravljajo na remontno leto 2027.

Pripravljajo se tudi na selitev nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v odlagališče, ki ga gradijo v Vrbini oz. na odlagališče Čerkezovac na Hrvaškem. "Kot smo obveščeni, gre projekt izgradnje odlagališča po časovnem planu, izkop je zaključen, trenutno se izvajajo hidroizolacije. Po informacijah, ki jih imamo, bo odlagališče pripravljeno za leto 2027, ko se bodo začeli testni postopki," je še povedal Pfeifer.

nek krško pogovori uspešno leto

Nika Kovač: Gre za zelo pomemben premik v Evropi

but_the_ppl_are_retarded
20. 12. 2025 14.25
In mi bi meli 2. blok...
