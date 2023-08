Krška nuklearka razglasila prenehanje nenormalnega dogodka

Savin pretok pri Neku se je danes znižal, raven njene gladine pa je nižja, kot zahtevajo merila nenormalnega dogodka, so pojasnili na URSJV. Zadnje dogajanje napoveduje tudi nadaljnji padec pretoka in gladine Save, so dodali na upravi.

Nek je sicer z vnaprejšnjo pripravo na visoke vode preprečila negativne vplive na opremo in obratovanje elektrarne ter tudi v takšnih izrednih razmerah nadaljevala varno obratovanje s polno močjo.