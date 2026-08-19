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Slovenija

Krška nuklearka spet s polno močjo

Krško, 19. 08. 2026 11.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Jedrska elektrarna Krško

Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100 odstotkov. Se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili v upravljavcu elektrarne.

Krška nuklearka je ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80 odstotkov, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je nato ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90 odstotkov, zdaj pa torej ob nekaj padavinah v začetku tedna in nižjih temperaturah spet obratuje s polno močjo.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Bobo

Nek mora zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature ne preseže tri stopinje Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,3 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa je 2,8 stopinje Celzija, je razvidno iz podatkov na spletni strani Nuklearne elektrarne Krško (Nek).

Ob vnovičnem obratovanju na polni moči pa se za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev še naprej uporablja sistem hladilnih stolpov. "Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne," je navedel predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

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Ob tem so v upravljavcu elektrarne pojasnili, da v letošnjih izjemnih poletnih razmerah ob proizvodnji električne energije zagotavljajo tudi ustrezne napetostne razmere ter s tem pomembno prispevajo k stabilnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema v širši regiji.

Tudi zaradi tega je vlada v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi in po zmanjšanju moči nuklearke razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in Neku naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje.

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