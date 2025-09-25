Svetli način
Slovenija

Po 511 dneh neprekinjenega delovanja se za krško nuklearko začenja remont

Krško, 25. 09. 2025 14.14

STA , L.M.
Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po 34. gorivnem ciklu in 511 dneh neprekinjenega delovanja pri polni moči v noči na nedeljo zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 29-dnevni remont. Zanj bodo odšteli od 80 do 100 milijonov evrov. V tem gorivnem ciklu je sicer elektrarna proizvedla rekordnih 8,51 milijarde kilovatnih ur električne energije.

Redni remont bo z več kot 4200 posegi in skoraj 30.000 aktivnostmi obsegal tri osnovne sklope oziroma menjavo 56 gorivnih elementov, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbena dela. Za vsak sklop bodo namenili približno tretjino stroška remonta, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

Med remontom bodo po njegovih besedah na vrsto prišle tudi nekatere posodobitve, ki so že čakale nekaj časa, kot so menjava centralnega alarmnega sistema, zamenjava in nadgradnja procesnega računalniškega sistema, posodobitev sistema za pripravo tehnološke vode in zamenjava izvršilnih relejev.

Gorazd Pfeifer
Gorazd Pfeifer FOTO: Bobo

Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v Neku, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in od drugod.

V 34. gorivnem ciklu, ki je trajal od maja lani, je Nek po Pfeiferjevih besedah proizvedla 8,51 milijarde kilovatnih ur domače nizkoogljične električne energije, s čimer so dosegli rekord v proizvodnji. Po besedah člana uprave iz vrst hrvaških lastnikov Neka Saše Medakovića je tako velika proizvodnja, ki je presegla načrte, zelo velik uspeh, ki bi ga težko izvedli bolje, posebej ob nekaterih negativnih dejavnikih, ki so jim bili priča v tem času, pri čemer je navedel suše in nevihte.

Med obema remontoma so v Neku izvedli tudi nekaj investicij, potrebnih za prilagajanje podnebnim spremembam, kot so posodobitev strelovodne zaščite in zaščite pred točo, ki je po novem po besedah Pfeiferja projektirana za točo premera do 20 centimetrov.

Nuklearna elektrarna Krško
Nuklearna elektrarna Krško FOTO: NEK

Izpad električne energije ob remontu bodo z okrepljenim delovanjem pokrile slovenske hidroelektrarne, po potrebi tudi Termoelektrarna Brestanica, Nek pa bodo v omrežje znova priključili predvidoma konec oktobra.

Po Medakovićevih besedah je dobro opravljen remont pomemben vložek v varen in stabilen naslednji cikel delovanja Neka. Ta zdaj že 42. leto deluje varno in stabilno, kar prepoznavajo tudi na mednarodni ravni, je dejal. Tako so med drugim pred kratkim prejeli oceno Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn, ki Nek uvršča v sam vrh najboljših jedrskih elektrarn na svetu.

NEK Krško Remont energija
